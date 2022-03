Bajnokok Ligája: a Real kiejtette Messiéket, kiütéssel nyert a Bayern

A Real Madrid hátrányból fordított a PSG ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, és 3:1-re megverte hazai pályán a francia csapatot, amivel bejutott a negyeddöntőbe. Az idegenbeli döntetlen után a Bayern München otthon 7:1-re megverte a Salzburgot, így a német együttes simán bejutott a legjobb nyolc közé.

Alaposan megdolgozott a vezető találat megszerzéséért a párizsiak szupersztárja, Kylian Mbappé, aki a 13. percben ziccert hibázott, a 34. percben les miatt érvénytelenítették a találatát, öt perccel később viszont már szabályos gólt ünnepelhetett: Neymar zseniális átadásával iramodott meg, majd rávezette a labdát az egyedül maradt David Alabára, erős és pontos lövésénél pedig tehetetlennek bizonyult Thibaut Courtois kapus (0:1). A második játékrészben Gianluigi Donnarumma megajándékozta a Realt az egyenlítéssel. Ahelyett, hogy kirúgta volna a labdát, véletlenül Vinicíus Júnior elé tálalt, a brazil Karim Benzema elé tálalt, aki finoman szólva megszorongatta a szorult helyzetben hibázó Donnarummát, majd betalált az üres kapuba (1:1). A kapitális hiba után, Benzemakét percen belül tripláig jutott így a „királyiak” összesítésben 0:2-ről, reménytelennek titulált helyzetből megfordították a mérkőzést, és a nyolc közé jutottak (3:1). A 60 ezer néző előtt megrendezett találkozón a PSG színeiben futballozó Aranylabdás, Lionel Messi finoman szólva sem villogott a pályán.

A Manchester City 0:0-s döntetlent játszott hazai pályán a Sporting Lisszabonnal, és 5:0-s összesítéssel bejutott a negyeddöntőbe. Az angoloknál végig a pályán volt az ukrán válogatott Olekszandr Zincsenko. Az Internazionale Lautaro Martínez góljával 1:0-ra nyert a liverpooli Anfielden, de mivel a milánói meccset két góllal a Liverpool nyerte meg, így az angol csapat jutott be a negyeddöntőbe.

A Bayern a 12. percben szerzett vezetést a Salzburg ellen: Kingsley Coman beadása után Maximilian Wöber a tizenhatoson belül ellökte, majd felrúgta Robert Lewandowskit, a megítélt büntetőt pedig a lengyel a jobb alsó sarokba lőtte. (1:0). Néhány perccel később Wöber a tizenhatos vonalánál ismét megrúgta Lewandowskit, aki így újabb tizenegyest lőhetett, és ezúttal sem hibázott (2:0). A 23. percben a lengyel lecsapott Thomas Müller labdájára, a védők nem figyeltek, a támadó megelőzte a kapust, és 17 méterről a jobb oldali kapufára lőtt, majd a kipattanóra egyedül érkezett (3:0). Robert Lewandowski ezzel minden idők leggyorsabb mesterhármasát mutatta be a Bajnokok Ligájában, és megdöntötte Marco Simone 1996-ban felállított rekordját. A Bayern négygólos előnnyel mehetett a szünetre: a 31. percben Serge Gnabry is betalált (4:0). A második félidő elején Thomas Müller is gólt lőtt (5:0). A játékrész közepén szépített a Salzburg: Maurits Kjaergaard a rövid felső sarokba bombázta a labdát (5:1). Ezután Thomas Müller is megszerezte második gólját (6:1), a végeredményt pedig Leroy Sané állította be a 86. percben (7:1).

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:

Real Madrid (spanyol) – Paris Saint-Germain (francia) 3:1, összesítésben 3:2

Manchester City (angol) – Sporting Lisszabon (portugál) 0:0, összesítésben 5:0

FC Liverpool (angol) – Internazionale Milano (olasz) 0:1, összesítésben 2:1

Bayern München (német) – RB Salzburg (osztrák) 7:1, összesítésben 8:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma