Bajnokok Ligája – A szerdai program

Négy mérkőzést rendeznek szerdán a nyolcaddöntőbe jutásért a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

A tavalyi döntős Internazionale a norvég Bodö/Glimt együtteséhez látogat, míg az Atlético Madrid a belga Club Brugge otthonában lép pályára.

A visszavágókra jövő kedden kerül sor.

Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a keddi és szerdai párharcok nyolc továbbjutója.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések:

Qarabag (azeri)-Newcastle United (angol) 18.45

Olimpiakosz (görög)-Bayer Leverkusen (német) 21.00

Bodö/Glimt (norvég)-Internazionale (olasz) 21.00

Club Brugge (belga)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00

Forrás: MTI