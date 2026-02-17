Bajnokok Ligája – A szerdai program
Négy mérkőzést rendeznek szerdán a nyolcaddöntőbe jutásért a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
A tavalyi döntős Internazionale a norvég Bodö/Glimt együtteséhez látogat, míg az Atlético Madrid a belga Club Brugge otthonában lép pályára.
A visszavágókra jövő kedden kerül sor.
Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a keddi és szerdai párharcok nyolc továbbjutója.
Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések:
Qarabag (azeri)-Newcastle United (angol) 18.45
Olimpiakosz (görög)-Bayer Leverkusen (német) 21.00
Bodö/Glimt (norvég)-Internazionale (olasz) 21.00
Club Brugge (belga)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00
Forrás: MTI