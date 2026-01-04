La Liga: a Barcelona nyerte a városi rangadót
A Barcelona idegenben 2-0-ra legyőzte az Espanyolt a spanyol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának városi rangadóján, szombat este.
A hajráig gól nélküli döntetlenre állt a mérkőzés, aztán Dani Olmo a 86., majd idénybeli kilencedik góljával a 37 éves Robert Lewandowski a 90. percben volt eredményes. A Barcelona sorozatban nyolcadik győzelmét aratta a bajnokságban, és megerősítette vezető helyét a tabellán, az Espanyol viszont öt győzelem után kapott ki.
La Liga, 18. forduló:
Celta Vigo-Valencia 4-1 (1-0)
Osasuna-Athletic Bilbao 1-1 (1-0)
Elche-Villarreal 1-3 (1-2)
Espanyol-FC Barcelona 0-2 (0-0)
pénteken játszották:
Rayo Vallecano-Getafe 1-1 (1-0)
vasárnap játsszák:
Sevilla-Levante 14.00
Real Madrid-Real Betis 16.15
Alavés-Real Oviedo 18.30
Real Mallorca-Girona 18.30
Real Sociedad-Atlético Madrid 21.00
Az állás:
1. FC Barcelona 19 53-20 49 pont
2. Real Madrid 18 36-16 42
3. Villarreal 17 34-16 38
4. Atlético Madrid 18 33-16 37
5. Espanyol 18 22-19 33
6. Real Betis 17 29-19 28
7. Celta Vigo 18 24-20 26
8. Athletic Bilbao 19 17-25 24
9. Elche 18 24-23 22
10. Getafe 18 14-23 21
11. Sevilla 17 24-26 20
12. Osasuna 18 18-21 19
13. Rayo Vallecano 18 14-21 19
14. Real Mallorca 17 19-24 18
15. Alavés 17 14-20 18
16. Real Sociedad 17 21-25 17
17. Valencia 18 17-30 16
18. Girona 17 15-33 15
19. Real Oviedo 17 7-26 11
20. Levante 16 17-29 10
Nyitókép: AFP/ Manaure Quintero
MTI