La Liga: a Barcelona nyerte a városi rangadót

A Barcelona idegenben 2-0-ra legyőzte az Espanyolt a spanyol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának városi rangadóján, szombat este.

A hajráig gól nélküli döntetlenre állt a mérkőzés, aztán Dani Olmo a 86., majd idénybeli kilencedik góljával a 37 éves Robert Lewandowski a 90. percben volt eredményes. A Barcelona sorozatban nyolcadik győzelmét aratta a bajnokságban, és megerősítette vezető helyét a tabellán, az Espanyol viszont öt győzelem után kapott ki.

La Liga, 18. forduló:

Celta Vigo-Valencia 4-1 (1-0)

Osasuna-Athletic Bilbao 1-1 (1-0)

Elche-Villarreal 1-3 (1-2)

Espanyol-FC Barcelona 0-2 (0-0)

pénteken játszották:

Rayo Vallecano-Getafe 1-1 (1-0)

vasárnap játsszák:

Sevilla-Levante 14.00

Real Madrid-Real Betis 16.15

Alavés-Real Oviedo 18.30

Real Mallorca-Girona 18.30

Real Sociedad-Atlético Madrid 21.00

Az állás:

1. FC Barcelona 19 53-20 49 pont

2. Real Madrid 18 36-16 42

3. Villarreal 17 34-16 38

4. Atlético Madrid 18 33-16 37

5. Espanyol 18 22-19 33

6. Real Betis 17 29-19 28

7. Celta Vigo 18 24-20 26

8. Athletic Bilbao 19 17-25 24

9. Elche 18 24-23 22

10. Getafe 18 14-23 21

11. Sevilla 17 24-26 20

12. Osasuna 18 18-21 19

13. Rayo Vallecano 18 14-21 19

14. Real Mallorca 17 19-24 18

15. Alavés 17 14-20 18

16. Real Sociedad 17 21-25 17

17. Valencia 18 17-30 16

18. Girona 17 15-33 15

19. Real Oviedo 17 7-26 11

20. Levante 16 17-29 10

Nyitókép: AFP/ Manaure Quintero

MTI