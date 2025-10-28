BASE Table Tennis Cup 2025 – Asztalitenisz-torna Beregszászban

A Zakarpattya sportkomplexumban kerül megrendezésre az első BASE Table Tennis Cup 2025 elnevezésű asztalitenisz-torna november 16-án 09:00 órától.

A verseny a Beregszászi Városi Tanács és a BASE civil szervezet közös szervezésében valósul meg.

Erről a városi tanács hivatalos oldalán számoltak be.

A versenyre minden 16 év feletti érdeklődőt várnak – nemtől és felkészültségi szinttől függetlenül. A cél, hogy egy sportos, jó hangulatú közösségi eseményen mérjék össze tudásukat a pingpong szerelmesei.

A helyek száma korlátozott – legfeljebb 64 játékos nevezhet, ezért érdemes mielőbb regisztrálni az alábbi űrlapon: https://forms.gle/P3h3vdLgqQyKbTps5

A legjobbak értékes díjakban és jutalmakban részesülnek.

Vedd kézbe az ütőt, hozd el a barátaidat, és légy részese Beregszász első BASE Table Tennis Cup-jának! – áll a tájékoztatásban.

Kárpátalja.ma