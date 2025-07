Klub-vb: kiesett a Bayern, jön a PSG-Real Madrid az elődöntőben

A labdarúgó-klubvilágbajnokság negyeddöntőjében a Paris Saint-Germain 2–0-ra legyőzte a Bayern Münchent, a Real Madrid pedig 3–2-re megverte a Borussia Dortmundot.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott a PSG és a Bayern összecsapásán, de a német együttes állt valamivel közelebb a vezetés megszerzéséhez: Upamecano fejjel be is talált, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. A súlyos bokasérülést szenvedő Jamal Musialát Serge Gnabry váltotta a szünetben. A 49. percben villámgyors támadás után Bradley Barcola ziccerénél védett hatalmasat Manuel Neuer, majd nem sokkal később a túloldalon Donnarummának kellett hárítania Kingsley Coman helyzeténél. A 78. percben a PSG szerzett vezetést: Désiré Douéhoz került a labda, aki 17 méterről a bal alsó sarokba lőtt. A 81. percben Willian Pachót kiállította a játékvezető, mert rátartott Leon Goretzka sípcsontjára. A 87. percben Harry Kane a kapuba fejelt, de les miatt ezt a gólt is elvették a bajoroktól. A 92. percben Lucas Hernandez piros lapja miatt kettős emberelőnybe kerültek a németek, de kilenc emberrel is lőtt még egy gólt a PSG: Asraf Hakimi Ousmane Dembéléhez passzolt, aki nem hibázta el a ziccert. A párizsiak két góllal nyertek, és bejutottak az elődöntőbe.

A Real Madrid tíz perc után megszerezte a vezetést a másik német együttes, a Borussia Dortmund ellen.

Arda Güler bal oldali beadása után Gonzalo García a kapuba továbbította a labdát. Tíz perc elteltével Trent Alexander-Arnold középre passzolt, a védők gyűrűjében Fran García csapott le a labdára, majd a kapuba talált. A Real Madrid a második félidőben magabiztosan őrizte előnyét. A végére megélénkültek az események: a 92. percben Maximilian Beier szépített Antonio Rüdiger rossz felszabadítása után. Két perccel később Arda Güler adott be jobbról, Kylian Mbappé pedig félfordulatból ollózva a hálóba bombázta a spanyolok harmadik gólját. A 96. percben Dean Huijsen lerántotta a tizenhatoson belül a kapura törő Serhou Guirassyt, amiért a játékvezető büntetőt ítélt a Dortmundnak. Guirassy belőtte a tizenegyest, a 100. percben pedig még Marcel Sabitzer közeli lövését kellett bravúrral védenie Thibaut Courtois-nak. A Real Madrid egy góllal győzött, és bejutott a négy közé, ahol a PSG csapatával küzdhetnek meg a döntőbe jutásért.

Klub-vb, negyeddöntő:

Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 2–0

Borussia Dortmund (német)–Real Madrid (spanyol) 2–3

Korábban: Palmeiras (brazil)–Chelsea (angol) 1–2

Fluminense (brazil)–Al-Hilal (szaúdi) 2–1

Elődöntő:

Paris Saint-Germain (francia)– Real Madrid (spanyol)

Fluminense (brazil)– Chelsea (angol)

