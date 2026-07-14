Befejezte pályafutását Artem Bjeszjedin

Harmincévesen bejelentette visszavonulását Artem Bjeszjedin, korábbi ukrán válogatott labdarúgó.

A csatár legutóbb a cseh Artis Brno együttesét erősítette. Miután távozott a klubtól, úgy döntött, nem folytatja tovább profi pályafutását, és nem keres új csapatot – számolt be a Futbol 24.

Bjeszjedin pályafutása során elsősorban a Dinamo Kijev játékosaként vált ismertté, amellyel több ukrán bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. Az ukrán válogatottban is rendszeresen szerepelt, többek között a 2020-as Európa-bajnokságon is pályára lépett.

A támadó visszavonulásának okairól egyelőre nem közöltek további részleteket.

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