Befejezte pályafutását Artem Bjeszjedin
Harmincévesen bejelentette visszavonulását Artem Bjeszjedin, korábbi ukrán válogatott labdarúgó.
A csatár legutóbb a cseh Artis Brno együttesét erősítette. Miután távozott a klubtól, úgy döntött, nem folytatja tovább profi pályafutását, és nem keres új csapatot – számolt be a Futbol 24.
Bjeszjedin pályafutása során elsősorban a Dinamo Kijev játékosaként vált ismertté, amellyel több ukrán bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. Az ukrán válogatottban is rendszeresen szerepelt, többek között a 2020-as Európa-bajnokságon is pályára lépett.
A támadó visszavonulásának okairól egyelőre nem közöltek további részleteket.
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