BL: nyeretlenül esett ki a Dinamo Kijev, az El-ben folytatja a Barca

A labdarúgó Bajnokok Ligája E csoportjának utolsó fordulójában a Benfica gond nélkül legyőzte a Dinamo Kijevet (2:0), amivel megelőzte a Bayern München otthonában vereséget szenvedő Barcelonát (3:0), így tavasszal is a Bajnokok Ligájában szerepelhet, míg a Barcelona csak az Európa-ligában folytatja. A Dinamo a csoport utolsó helyén végzett egy ponttal, tehát a Sahtar után ők is nyeretlenül búcsúztak Európától (1 döntetlen, 5 vereség).

A portugál Benfica gyakorlatilag az első negyedóra után röviddel eldöntötte a három pont sorsát a Dinamo Kijev ellen: a 16. percben az ukrán Roman Jaremcsuk volt eredményes közelről, hat perccel később pedig Gilberto Júnior használta ki határozottan, hogy a kijevi Benjamin Verbicről elé pattant a labda a tizenhatoson belül (2:0). Mivel a Barcelona kikapott Münchenben is a Bayerntől (3:0), ez az jelenti, hogy a Benfica folytathatja a BL-ben tavasszal. A Dinamo Kijev egy rúgott, tizenegy kapott góllal és egy szerzett ponttal búcsúzott el a kupaszerepléstől.

Az F csoportban a Ralf Rangnick által tesztüzemmódra állított Manchester United felforgatott összeállításban 1:1-es döntetlent játszott az angolok szempontjából már tét nélküli, Young Boys elleni BL-csoportmeccsen. A kvartett másik találkozóját, az Atalanta és a Villarreal összecsapását a szakadó hó miatt nem tudták lejátszani, így csütörtök estére halasztották. A Vörös Ördögök végeztek a csoport élén, míg a svájciak a negyedik helyen, tehát a másik találkozó dönt arról, hogy ki lesz a második továbbjutó, és ki folytathatja az Európa-ligában.

A G csoportban az utolsó játéknap előtt mind a négy csapatnak volt még esélye az első két hely valamelyikének megszerzésére: a kvartettből végül a Lille és a Salzburg jutott be a tavaszi nyolcaddöntőbe. A francia bajnok 3:1-re győzött a Wolfsburg vendégeként szerda este, míg az osztrák címvédő hazai pályán 1:0-ra megverte a Sevillát. A spanyol csapat „törzshelyén”, az Európa-ligában vigasztalódhat tavasszal, a Wolfsburgnak marad a hazai bajnokság.

A Malmőt 1:0-ra legyőző Juventus zárt a H csoport élén, miután az utolsó forduló előtt még vezető Chelsea nem tudott nyerni a Zenit Szentpétervár otthonában. A Chelsea már a második percben megszerezte a vezetést: Ross Barkley sarokrúgása után Andreas Christensen csúsztatott a röviden, a hosszúnál Timo Werner érkezett tökéletesen, és egy méterről a kapuba lőtt (0:1). Nem sokkal később Romelu Lukaku, majd Mason Mount veszélyeztetett, de megúszta a Zenit. A hazai csapat az első tíz perc után átvette az irányítást, és ha ziccereket nem is tudott kidolgozni, azzal, hogy jóval többet birtokolta a labdát a Chelsea-nél, kihúzta Thomas Tuchel csapatának méregfogát. A 27. percben a kilépő Malcolm elől mentett Kepa Arrizabalaga, a 38. percben viszont már tehetetlen volt a kapus, Claudinho a spanyol mozgásával ellentétes irányba bólintva a labdát egalizált (1:1). Alig telt el két perc, a fordítás is összejött a hazaiaknak: az iráni válogatott Szardar Azmun ugrott ki a leshatáron, és a kimozduló Kepa mellett jobbra húzva éles szögből az üres kapuba lőtt (2:1). A szerencsének és kapusuknak köszönhette a BL-címvédő, hogy az oroszok nem növelték előnyüket, mivel két percen belül akár két gólt is szerezhettek volna.

A második félidő kiegyenlített játékkal indult, ám a Chelsea bizonyult pontosabbnak: a 62. percben Werner volt önzetlen, Lukaku elé tálalt, aki közelről az üres kapuba lőtt (2:2). Úgy tűnt, a német csatár lesz a hős, aki a korai gólja, majd a gólpassza után a 85. percben Christian Pulisic passzát három orosz védő között ballal átvéve, egy csel után jobbal a kapuba küldte a Chelsea harmadik találatát is (2:3). Aztán a végjátékban még volt válasza a Zenitnek: a védők által röviden kifejelt labdát Magomed Ozdojev 18 méterről zúdította a vendégkapuba (3:3). Megérdemelten mentett pontot a hazai együttes, akik az El-ben folytathatják tavasszal.

Bajnokok Ligája, 6. forduló:

Juventus – Malmö 1:0

Zenit – Chelsea 3:3

Bayern München – Barcelona 3:0

Benfica – Dinamo Kijev 2:0

Manchester United – Young Boys 1:1

Salzburg – Sevilla 1:0

Wolfsburg – Lille 1:3

A csoportok végeredménye:

E: 1. Bayern München 18 pont, 2. Benfica 8 p., 3. Barcelona 7 p., 4: Dinamo Kijev 1 p.

F: 1. Manchester United 11 p., 2. Villareal 5 mérkőzés/7 p., 3. Atalanta 5 m./6 p., 4. Young Boys 5 p.

G: 1. Lille 11 p., 2. Salzburg 10 p., 3. Sevilla 6 p., 4. Wolfsburg 5 p.

H: 1. Juventus 15 p., 2. Chelsea 13 p., 3. Zenit 5 p., 4. Malmö 1 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma