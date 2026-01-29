BL: Szoboszlaiék kiütéses sikerrel jutottak nyolcaddöntőbe

A magyar válogatott Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 6-0-ra legyőzte szerdán a vendég Qarabagot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának nyolcadik, utolsó fordulójában, ezzel harmadikként zárt a tabellán és egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutott.

A 25 éves középpályás gólpasszt adott a meccsen a harmadik találatot jegyző Mohamed Szalahnak, majd a 75. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző. A Pool másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos a cserepadról nézte végig az összecsapást.

A szintén válogatott Sallai Rolandot jobbhátvédként bevető Galatasaray kétgólos vereséget szenvedett a 2023-ban BL-győztes Manchester City otthonában, de 20. helyezettként így is továbbjutott, igaz, a legjobb 16 közé kerülésért még egy párharcot sikerrel meg kell vívnia.

Az Arsenal 3-2-re verte a vendég Kajrat Almatit, így a londoniak százszázalékos mérleggel végeztek az élen, ami először fordult elő az alapszakasz előző idénybeli bevezetése óta.

A címvédő Paris Saint-Germain 1-1-et játszott otthon a Newcastle Uniteddel, és kiszorult a legjobb nyolcból, miként a Real Madrid is, amely a Benfica vendégeként szenvedett 4-2-es vereséget nem akármilyen körülmények között. A spanyol együttes kettős emberhátrányban fejezte be a meccset, a negyedik portugál gólt pedig a hazaiak kapusa, az ukrán Anatolij Trubin szerezte fejjel. Ez a találat sokat ért a Benficának, amely így jobb gólkülönbségének köszönhetően a 24., még továbbjutást érő pozícióban zárta az alapszakaszt és készülhet a folytatásra.

Nem sikerült egyenes ágon 16 közé kerülnie a Dortmundban kétgólos sikert arató Internazionalénak, valamint a norvég Bodö/Glimttől hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedő Atlético Madridnak sem.

Már most nyolcaddöntős viszont az Arsenal és a Liverpool mellett a Tottenham, a Bayern München, az FC Barcelona, a Chelsea, a Sporting Lisboa, valamint a Manchester City.

A 16 közé kerülésért sorra kerülő párharcokat pénteken sorsolják.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. (utolsó) forduló:

Liverpool (angol)-Qarabag (azeri) 6-0 (2-0)

gól: Mac Allister (15., 61.), Wirtz (21.), Szalah (50.), Ekitiké (57.), Chiesa (90.)

Manchester City (angol)-Galatasaray (török) 2-0 (2-0)

g: Haaland (11.), Cherki (29.)

Paris Saint-Germain (francia) – Newcastle United (angol) 1-1 (1-1)

g: Vitinha (8.), illetve Willock (45+2.)

Borussia Dortmund (német)-Internazionale (olasz) 0-2 (0-0)

g: Dimarco (81.), Diouf (94.)

FC Barcelona (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 4-1 (0-1)

g: Lewandowski (48.), Lamine Yamal (60.), Raphinha (69., 11-esből), Rashford (85.), illetve Dadason (4.)

Arsenal (angol)-Kairat Almati (kazah) 3-2 (3-1)

g: Gyökeres (3.), Havertz (15.), Martinelli (36.), illetve Jorginho (7., 11-esből), Ricardinho (93.)

Bayer Leverkusen (német)-Villarreal (spanyol) 3-0 (2-0)

g: Tillman (12., 35.), Grimaldo (57.)

Atlético Madrid (spanyol)-Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (1-1)

g: Sorloth (15.), illetve Sjovold (35.), Hogh (59.)

Benfica (portugál)-Real Madrid (spanyol) 4-2 (2-1)

g: Schjelderup (36., 54.), Pavlidis (45+5.), Trubin (98.), illetve Mbappé (30., 58.)

piros lap: Asencio (92., Real), Rodrygo (97., Real)

Eintracht Frankfurt (német)-Tottenham Hotspur (angol) 0-2 (0-0)

g: Kolo Muani (47.), Solanke (77.)

Club Brugge (belga)-Olympique Marseille (francia) 3-0 (2-0)

g: Diakhon (4.), Vermant (11.), Stankovic (79.)

PSV Eindhoven (holland)-Bayern München (német) 1-2 (0-0)

g: Saibari (78.), illetve Musiala (58.), Kane (84.)

piros lap: Mauro Junior (94., PSV)

Ajax Amsterdam (holland)-Olimpiakosz (görög) 1-2 (0-0)

g: Dolberg (69., 11-esből), illetve Martins (52.), Hezze (79.)

SSC Napoli (olasz)-Chelsea (angol) 2-3 (2-1)

g: Vergara (33.), Höjlund (43.), illetve Fernandez (19., 11-esből), Joao Pedro (61., 82.)

AS Monaco (francia)-Juventus (olasz) 0-0

Union Saint-Gilloise (belga) – Atalanta (olasz) 1-0 (0-0)

g: Khalaili (70.)

Athletic Bilbao (spanyol)-Sporting Lisboa (portugál) 2-3 (2-1)

g: Sancet (3.), Guruzeta (28.), illetve Diomande (12.), Trincao (62.), Alisson Santos (94.)

Pafosz (ciprusi)-Slavia Praha (cseh) 4-1 (1-1)

g: Dragomir (17.), Bruno (53.), Anderson Silva (84., 87.), illetve Chaloupek (44.)

piros lap: Boril (59., Slavia)

Forrás: MTI

Fotó: Korábbi felvétel