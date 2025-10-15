Bravúrpontot szerzett a magyar válogatott Portugáliában

A magyar labdarúgó-válogatott Szalai Attila góljával már a 8. percben előnybe került, Cristiano Ronaldo duplájával Portugália fordított, de Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett góljával a nemzeti csapat egyenlített, így 2–2-es döntetlent játszott Lisszabonban a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatának 4. fordulójában, kedden.



Vb-selejtező, F-csoport, 4. forduló, végeredmény:

Portugália–Magyarország 2–2 (2–1)

Lisszabon, José Alvalade Stadion, 50 ezer néző, v.: Srdan Jovanovic (szerb)

gól: Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai (8.), Szoboszlai (90+1.)

sárga lap: Fernandes (34.), Felix (90.), illetve Styles (51.), Lukács (95.)

Portugália: Costa – Semedo, Dias, Veiga, Mendes (Tavares, 78.) – Fernandes (Conceicao, 62.), Neves (Palhinha, 62.), Vitinha – Silva, Ronaldo (Ramos, 78.), Neto (Felix, 62.)

Magyarország: Tóth Bal. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 38.), Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács, 58.), Szoboszlai, Sallai – Varga B.

Öt héttel a Puskás Arénában játszott, 3–2-es vendégsikerrel záruló vb-selejtező után Lisszabonban csapott össze újra Portugália és Magyarország válogatottja. A hazaiak abban a tudatban léptek pályára, hogy amennyiben a párhuzamosan zajló másik csoportmérkőzésen Örményország nem győzi le Írországot, egy magyarok elleni sikerrel bebiztosíthatják világbajnoki szereplésüket.

Marco Rossi szövetségi kapitány két helyen változtatott a magyar válogatott kezdőcsapatán az örmények elleni, szombati győztes mérkőzéshez képest: visszakerült az eltiltását letöltő Sallai Roland, Varga Barnabás páros; Tóth Alex, illetve az első válogatott gólját szerző Lukács Dániel pedig a cseresorba szorult.

A remek hangulatú José Alvalade Stadionban, a csoportot vezető portugálok lisszaboni otthonában egyáltalán nem kezdett megilletődötten a magyar válogatott. Sallai Roland tekerésével már a 7. percben veszélyeztetett a Rossi-csapat, Diogo Costa viszont ki tudta ütni a tizenhatos magasságából eleresztett lövést. Az ebből adódó szögletet Szoboszlai Dominik remekül varázsolta Szalai Attila fejére, aki közvetlen közelről a portugál kapuba bólintott, ezzel pedig előnyhöz juttatta a magyarokat (0–1).

A vezetőgól némileg megzavarta a portugálokat, ennek ékes példája volt a 14. percben ígéretes pozícióból elvégzett szabadrúgás, melynél az előre elgondolt kombinációba hiba csúszott és Nuno Mendes gyakorlatilag odapasszolta a labdát Sallainak. A magyar csapat az előny tudatában nem állt vissza, akciókat vezetett, ám az idő előrehaladtával a portugálok egyre nagyobb nyomást helyeztek a védelemre, ennek köszönhetően a 22. percben, Cristiano Ronaldo révén egyenlített is a csoport favoritja: Nélson Semedo remekül bújt ki Szalai Attila szorításából, középre tálalt, a háromszoros aranylabdás támadó pedig a hosszún érkezve a hálóba tüzelt (1–1).

Hiába a hazaiak egyenlítése, mindez nem vetette vissza a válogatott játékkedvét, az első félóra végén ismét forró pillanatokat élhettek át a portugálok: a felszabadítani igyekvő Renato Veiga saját kezére rúgta a labdát a tizenhatoson belül, ám a játékvezető a videóbíróval kommunikálva végül nem adott tizenegyest, hanem szögletet ítélt – melyből, egy ötletes kombináció zárásaként Bolla kapáslövése centikkel kerülte el Diogo Costa kapuját.

Rossinak kényszerűségből viszont már az első félidőben változtatnia kellett: Schäfer András úgy tűnt, belesérült a Ronaldóval szembeni mentési kísérletébe, de az MLSZ mérkőzés közben kiadott közleményéből kiderült, betegség miatt kellett lecserélni az Union Berlin középpályását, akit Tóth Alex váltott.

Az első játékrész ráadásában Ronaldo azonban újra lecsapott: a portugálok csapatkapitánya Nuno Mendes beadását követően, az ötösre betörve, kapásból lőtt a kapuba, ezzel pedig fordítottak a portugálok, akik így előnnyel mehettek szünetre (2–1).

A második félidő első negyedórájában több ígéretes megindulása is volt a magyar csapatnak, viszont a portugálok is növelhették volna előnyüket: a 60. percben Rúben Días nagyjából 25 méterről eleresztett, irgalmatlan erejű lövése a kapufán csattant, egy perccel később pedig Bruno Fernandes a kapufának szinte ugyanazon részét találta el, ebben viszont Tóth Balázsnak is komoly szerepe volt, ugyanis a magyar kapus hatalmas bravúrral ért bele a portugál középpályás kísérletébe.

Az ihletett formában védő Tóth három perc múlva újabb bravúrral tartotta meccsben a válogatottat, ezúttal Joao Félix fejesét ütötte ki remek reflexmozdulattal.

A 72. percben a másik oldalon is főszereplővé vált a kapufa, ugyanis centiken múlt a magyar egyenlítés: Kerkez Milos kiváló ívben szálló beadására Szalai Attila érkezett, aki kis híján másodjára is gólt szerzett, fejese azonban a felsőlécen csattant.

A hajrában előnyük tudatában a portugálok nem vállaltak kockázatot, ám a magyar csapat nem adta fel, ennek pedig meg is lett az eredménye: a csereként beállva nagyon élénken játszó Lukács Dániel lépett meg a jobb oldalon, középre passzolt, a hosszún érkező Szoboszlai Dominik pedig kiegyenlített (2–2).

A válogatott a 2–2-es döntetlennel megőrizte egypontos előnyét a pótselejtezőt érő második helyen, csak immár nem az örmények, hanem a párhuzamos mérkőzésen 1–0-s győzelmet arató írek előtt, míg az iksz azt jelenti, hogy Portugália még nem biztosította helyét a 2026-os világbajnokságon.

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:

Írország–Magyarország 2–2

Magyarország–Portugália 2–3

Magyarország–Örményország 2–0

Portugália–Magyarország 2–2

11.13., 18:00: Örményország–Magyarország

11.16., 15:00: Magyarország–Írország

