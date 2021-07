Brazil-argentín döntőt rendeznek a Copa Américán

A házigazda Brazília 1:0-ra legyőzte Perut a dél-amerikai labdarúgó-válogatottak bajnokságának (Copa América) Rio de Janeiró-i elődöntőjében, ezzel bejutott a fináléba, ahol a Kolumbiát tizenegyesekkel kiejtő Argentína lesz az ellenfelük.

Brazília a Chile elleni negyeddöntőhöz hasonlóan ezúttal is 1:0-ra nyert, sőt a gólszerző ismét Lucas Paquetá, az Olympique Lyon 23 éves középpályása volt. Az első félidőben a hazaiaknál Neymar remekül játszott, a győztes gólt is szép szólóval készítette elő.



A brazilok sorozatban a második Copa América-döntőjükre készülhetnek, a legutóbbi tornán, 2019-ben hazai pályán aranyérmet szereztek. Neymar azt a Copát sérülés miatt kihagyta. A PSG brazil sztárja még sohasem nyert kontinensviadalt hazája válogatottjával.



A legutóbbi tizenegy Copát nézve Brazília hetedszer jutott be a döntőbe. A selecao legutóbb 1995-ben veszített el finálét, azóta ötször lett aranyérmes a Copa Americán. Rendezőként mind az öt alkalommal megnyerték a tornát.

A másik elődöntőben az argentinok nem bíztak semmit a véletlenre, és már a hetedik percben megszerezték a vezetést: Giovani Lo Celso remek labdával ugratta ki Lionel Messit, aki jól fordult be, lekészített, Lautaro Martínez pedig tizenegy méterről kíméletlenül kilőtte a jobb alsót (1:0). Az első félidő folytatásában főleg Kolumbia akarata érvényesült, Reinaldo Rueda csapata a 37. percben előbb átlövésből a kapufát, majd a szöglet után a felsőlécet is eltalálta, de ekkor még nem jött össze az egyenlítés. A 61. percben viszont már összejött a kolumbiai gól, amikor a bal szélen jól kilépő Luis Díazt elnyomni sem tudták, és még estében, az ötös széléről a kapuba emelt (1:1).

A folytatásban a bomba formában futballozó Messinek úgy odaléptek, hogy elkezdett vérezni a bokája, majd néhány perccel később az argentinok is eltalálták a kapufát, de több gól nem született a 47 szabálytalanságot és 10 sárga lapot hozó rendes játékidőben. Ezután jöhettek a tizenegyesek: az argentinoktól egyedül Rodrigo De Paul hibázott, Emiliano Martínez viszont hármat is megfogott, így Argentína 2016 után ismét ott lesz a fináléban, ahol a házigazda Brazília lesz az ellenfele. A két nemzet legutóbb 2007-ben mérkőzött meg egymással a torna döntőjében, akkor a brazilok 3:0-s sikerrel hódították el a trófeát.

Copa América, elődöntő:

Brazília – Peru 1:0

Argentína – Kolumbia 1:1, büntetők után 3:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma