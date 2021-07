Brazília Peruval, Argentína Kolumbiával küzdhet meg a döntőért

A házigazda Brazília Lucas Paquetá góljával, majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban játszva, 1:0-ra legyőzte Chilét a Copa América negyeddöntőjében. Peru 3:3-as mérkőzés után tizenegyesekkel gyűrte le Paraguayt, és szintén a négy közé jutott, ahol a brazilokkal találkoznak. Argentína Lionel Messi vezérletével 3:0-ra győzött Ecuador ellen, és ellenfele az elődöntőben az Uruguay ellen tizenegyesekkel továbbjutott Kolumbia lesz.

A szinte eseménytelen első félidőt követően a szünet után azonnal felpörögtek az események a Brazília–Chile elődöntőben. A szünetben Roberto Firmino helyére becserélt Lucas Paquetának mindössze egy perc kellett ahhoz, hogy a chilei kapuba találjon (1:0). Gabriel Jesus alig két perccel ezt követően igazi karatemozdulattal rúgta fejbe a levegőben Eugenio Menát, amiért azonnal piros lapot kapott. A chileiek szinte egy teljes félidőt emberelőnyben játszhattak, de nem tudtak egyenlíteni. A 62. percben kerültek a legközelebb hozzá, ám Eduardo Vargas gólját les miatt érvénytelenítették.

A negyeddöntő másik mérkőzésén Peru 3:3-as döntetlent játszott Paraguay ellen, majd büntetőkkel kiejtették ellenfelüket (4:3). Az elődöntőben tehát megismétlődik a 2019-es döntő, ahol a brazilok 3:1-re győzték le Perut.

Nem hozott gólt az Uruguay–Kolumbia mérkőzés rendes játékideje, így jöhettek a tizenegyesek. Az uruguayiak két legnagyobb sztárja, Edinson Cavani és Luis Suárez értékesítette sajátját, de az Atlético Madrid védője, José María Giménez és Matías Vina is rontott. A túloldalon négy kísérletből senki sem hibázott, így Kolumbia 4:2-re megnyerte a tizenegyespárbajt és bejutott az elődöntőbe, ahol az Ecuador ellen sima győzelmet arató Argentína lesz az ellenfelük.

Argentína Ecuador elleni mérkőzésén a bombaformában futballozó, a torna góllövőlistáját is vezető Lionel Messi ezúttal is remekelt. Az első félidőben Rodrigo De Paulnak, a második játékrész hajrájában Lautaro Martíneznek adott egy gólpasszt, majd egy közeli szabadrúgásból maga is betalált a 93. percben (3:0). Ha Messiék Kolumbia ellen is nyernek az elődöntőben, a brazilok pedig legyőzik Perut, az álomdöntő is összejöhet a Copán.

Copa América, negyeddöntő:

Brazília–Chile 1:0

Peru–Paraguay 3:3, büntetők után 4:3

Argentína–Ecuador 3:0

Uruguay–Kolumbia 0:0, büntetők után 2:4

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma