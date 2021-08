A Manchester United labdarúgócsapata a hivatalos honlapján bejelentette, hogy Cristiano Ronaldo visszatér az alakulathoz.

A manchesteri alakulat úgy közleménye szerint az angol klub mindenben megállapodott a Juventusszal, valamint Cristiano Ronaldóval is, ennek értelmében a portugál szupersztár hamarosan ismét a Premier League-ben játszik majd. Az átigazolás pénzügyi részleteiről sem az MU, sem pedig a Juventus nem számolt be, ugyanakkor a brit és az olasz média 25 millió eurós összegről írt.

Ronaldo 2003 és 2009 nyara között már játszott a Manchester Unitednél, ám onnan még az év júliusában, 94 millió euróért a Real Madridhoz igazolt.

A 36 esztendős támadó ez idő alatt összesen 292 tétmérkőzésen lépett pályára az MU színeiben, 118-szor volt eredményes, emellett kiosztott 69 gólpasszt is – Ronaldo Angliában háromszor lett bajnok, nyert FA-kupát és két Angol Ligakupát, a 2007–2008-as szezonban pedig a Bajnokok Ligája-trófeát is a magasba emelhette.

Az ötszörös aranylabdás Ronaldo 2018 nyarán került a Madridtól a Juventushoz, melynek célja nem titkoltan a BL-serleg elhódítása volt – noha CR az olasz rekordbajnok színeiben is ontotta a gólokat (134 meccsen 101-szer talált be), a Juve nem tudott Bajnokok Ligáját nyerni, az előző idényben ráadásul már a Serie A-ban is lemaradt az aranyéremről – a nemzetközi sportsajtó Massimiliano Allegri vezetőedző visszacsábításakor egybehangzóan arról kezdett el írni, hogy Ronaldo napjai meg vannak számlálva a Juventusnál.

Ez most valósággá vált: Cristiano Ronaldo visszatér a Manchester Unitedhez.

