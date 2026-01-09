Cseh László bekerül a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

Cseh László bekerül idén a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába (ISHOF).

Az intézmény honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint az idei 11 kitüntetett között ott van a 40 éves magyar klasszis is, aki

olimpiákon négy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött, emellett világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, és vegyesúszásban öt világrekordot állított fel 2021-es visszavonulásáig.

A híradás kiemelte, hogy Cseh a nemzetközi versenyeken összesen 74 érmet gyűjtött, 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot.

A beiktatási ceremóniára május 16-án kerül sor a floridai Fort Lauderdale-ben.

