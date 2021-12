A nagyberegi tehetség 179 gólt lőtt ősszel csengeri színekben

Minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy fantasztikus statisztikát produkált a nagyberegi születésű labdarúgó, Balog Alex: a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csenger tizennégy éves játékosa 179 gólt szerzett az őszi idényben. A fiatal tehetség hat korosztályos bajnokságban negyvenhat mérkőzésen lépett pályára Magyarországon, ráadásul két színtéren, futballban és futsalban is kiemelkedőt alkotott.

A csatárként és középpályásként egyaránt bevethető üdvöske novemberben mutatkozott be a csengeri ificsapatban és nem vesztegette az időt: három gólt rúgott a Ramocsaháza elleni összecsapáson – olvasható a Szabolcs Foci Infó honlapján. Az eredetileg az U15-ös korcsoportban szereplő kárpátaljai labdarúgó a Beregvidék ISE neveltje, aki Antal Roland kezei alatt járta végig a beregszászi sportegyesület különböző korosztályait. Balog Alex tehetségére az idősebb korcsoportok edzői is felfigyeltek, így a tizennégy éves nagyberegi srác letette névjegyét az U17-es, és az U19-es együttesben is. A beregdédai vezetőedző, Antal Roland irányítása alatt álló U15-ös csapattal jelenleg a Magyarország északi és keleti részének együtteseit tömörítő regionális bajnokság (Észak-Keleti csoport) harmadik helyén telelnek Balog Alexék. A csengeriek 64 góljából a kárpátaljai tehetség 35 találatot vállalt.

– Nem számítottam erre, szerintem nem is lehet ilyet tervezni, de nagyon sokat dolgoztam ezért az eredményért. Büszkének büszke vagyok, viszont azt is tudom, hogy alázatosnak kell lenni, és még sok munka vár rám. A legnehezebb számomra az U17-es futsalbajnokság, amelyben keményebb csapatok szerepelnek, ami azért jó, mert minél nehezebb, annál többet tudok fejlődni. Igazából a foci vonz, szeretnék komolyabb szinteken játszani, meccsről meccsre jobb teljesítményt nyújtani. Sokszor gondolok arra, hogy jó lenne eljutni a válogatottba, ez minden vágyam – nyilatkozta Balog Alex a Szabolcs Foci Infónak.

Gólstatisztika: Balog Alex mutatói

MLSZ Regionális U15-ös bajnokság, Észak-Keleti csoport: 35 gól

MLSZ Regionális U17-es bajnokság, Észak-Keleti csoport: 6 gól

Megyei I. osztály, U19-es bajnokság: 3 gól

Megyei U15-ös futsal bajnokság, Keleti csoport: 97 gól

Fiú Futsal I. osztály, U17 Keleti csoport: 16 gól

Megyei U17-es futsal bajnokság, Keleti csoport: 22 gól.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma