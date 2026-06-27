Daniel Ceballos távozik a Real Madridtól

Kilenc év után elhagyja a Real Madrid labdarúgócsapatát Daniel Ceballos, aki 215 mérkőzésen lépett pályára és 16 címet nyert az együttessel.

A középpályás a közösségi oldalán jelentette be a távozását, amit a fővárosi klub is megerősített.

Ceballos a fővárosiakkal háromszor nyert Bajnokok Ligáját, kétszer lett spanyol bajnok, a Király Kupát egyszer, a hazai szuperkupát háromszor nyerte meg, emellett négyszeres klubvilágbajnoknak vallhatja magát.

Forrás: MTI

Nyitókép: Daniel Ceballos. Forrás: Getty Images

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