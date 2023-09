Eb-selejtező: győzött Szerbiában, és csoportja élén a magyar válogatott

A magyar labdarúgó válogatott a belgrádi Európa-bajnoki selejtezőn egy öngóllal hátrányba került, de Varga Barnabás és Orbán Willi találatával még a szünet előtt megfordította az állást, így győzni tudott Szerbiában. Marco Rossi tanítványai a győzelemmel megerősítették első helyüket a csoportban.

A kapitány nem okozott meglepetést a kezdőcsapat összeállításakor, Dibusz Dénes előtt a Lang Ádám, Orbán Willi, Szalai Attila hármas alkotta a védősort, a két belső középpályás Nagy Ádám és Styles Callum volt, a jobb oldalon Loic Nego, a bal oldalon Kerkez Milos játszott, a támadásokért pedig a Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Varga Barnabás trió felelt. Az első percekben volt néhány ígéretes magyar akció, de a szerbek az első lehetőségüket gólra váltották: a 10. percben Dibusz pontatlan kirúgását az ellenfél szerezte meg, Vlahovics kapott passzt Tadicstól a kapu előtt, de rosszul találta el ziccerben a labdát, amely a visszafutó Szalai Attiláról a kapuba pattant (1–0). A 34. percben sikerült egyenlítenie a magyar csapatnak: Nego passzolt Sallaihoz, lövését védte a hazaiak kapusa, a kipattanó pedig Varga Barnabás elé került, aki a hálóba továbbított (1–1). Két perccel később, a 36. percben fordítani is sikerült: egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a hazaiak, Lang balról középre lőtte a labdát, ott Orbán Willi helyezkedett, aki a kapu bal oldalába lőtt (1–2). A szerbek a második félidőben intenzívebb támadójátékra váltottak, sok labdát szereztek a felezővonal környékén, és folyamatosan a magyar térfélen tartották a labdát. A helyzetek sem maradtak el, Dibusznak kétszer is nagyot kellett védenie. Marco Rossi a 70. percben cserélt először, Kerkez Milos helyére Fiola Attila érkezett. Ebben a periódusban a hazaiak már nem játszottak jelentősebb fölényben, töredezettebb volt a játék, egy-egy lehetőség a magyar csapat előtt is adódott. A 77. percben kettőt is cserélt a magyar együttes, Kata Mihály érkezett a kisebb sérülést összeszedő Nagy Ádám helyére, Ádám Martin pedig Varga Barnabást váltotta. A hajrában a szerbeknek még volt egy veszélyes lövésük, de a magyar válogatott is végigvitt egy-két kontrát, gól azonban egyik oldalon sem született.

A magyar csapat 2–1-re megnyerte a találkozót, és három pontra növelte előnyét a szerb csapat előtt.

A csoport másik mérkőzésén a litvánok 2–2-es döntetlent értek el Montenegró ellen. A sorozat felénél a magyar válogatott 10 ponttal áll a csoport élén, a szerbek maradtak 7 pontosak, Montenegrónak 5 pontja van. A magyar válogatott három nap múlva a csehek ellen lép pályára a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen, októberben pedig Szerbiát fogadják Budapesten, majd Litvániába utaznak.

Eb-selejtező, 4. forduló:

G csoport: Szerbia–Magyarország 1–2

Szerbia: V. Milinkovics-Szavics – Veljkovics, Gudelj, Pavlovics – Radonjics (Zsivkovics, a szünetben), Makszimovics (Milenkovics, 64.), Sz. Milinkovics-Szavics, Kosztics (Mladenovics, a szünetben) – Tadics (L. Ilics, 87.), Vlahovics (Jovics, 87.) – A. Mitrovics.

Magyarország: Dibusz Dénes – Lang Ádám, Orbán Willi, Szalai Attila – Loic Nego, Nagy Ádám (Kata Mihály, 77.), Styles Callum, Kerkez Milos (Fiola Attila, 70.) – Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás (Ádám Martin, 77.), Sallai Roland (Csoboth Kevin, 94.).

Gólszerző: Szalai Attila (10. – öngól), ill. Varga Barnabás (34.), Orbán Willi (36.).

A csoport állása: 1. Magyarország 10 pont (7-1), 2. Szerbia 7 pont (6-3), 3. Montenegró 5 pont (3-4), 4. Litvánia 2 pont (3-7), 5. Bulgária 2 pont (2-6).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

