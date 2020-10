Eifel Nagydíj: Hamilton nyert a Nürburgringen, Ricciardo pedig dobogóra állhatott

Lewis Hamilton nyerte az eseménydús Eifel Nagydíjat a Nürburgringen, és miután a csapattárs, Valtteri Bottas kiesett, a bajnoki cím felé is hatalmas lépést tett. Kilencvenegyedik F1-es sikerével Michael Schumacher rekordját is beállította, miközben Daniel Ricciardo megszerezte első renault-s dobogóját.

A szombatihoz hasonló, száraz, de hideg idő várta a mezőnyt ma a Nürburgringen, a zord kezdés után (köd miatt mindkét szabadedzést törölni kellett) tehát a körülmények ezúttal nem állhattak a száguldás útjába, a futam szerencsére a terveknek megfelelően startolt.

A lámpák kialvását Valtteri Bottas várta a legkedvezőbb pozícióból, mögüle pedig a csapattárs, Lewis Hamilton, és az időmérő alapján komoly kihívónak tűnő Max Verstappen indult.

Az indulás után rövid ideig Hamilton nevezette a mezőnyt, Bottas azonban az első kanyart követően gyorsan visszaszerezte a vezető pozíciót, komolyabb előnyt azonban nem tudott kiautózni a listavezetővel szemben, akit szintén lőtávolságból követett Verstappen.

A legnagyobb csata ekkor a negyedik helyért zajlott: Daniel Ricciardo kitartóan támadta Charles Leclerc-t, a monacói azonban magabiztosan védte a pozícióját – egészen a kilencedik körig, amikor az ausztrál újra lecsapott, ezt a próbálkozást pedig már nem lehetett kivédeni. Kettősükre Alexander Albon is közeledett, a thainak azonban hamar ki kellett állnia a boxba új abroncsokért, miután többször elfékezte magát.

A tizenharmadik körben az addig vezető Bottas is egy elfékezés miatt került a figyelem középpontjába: a finn az első kanyarnál hibázott, Hamilton pedig kegyetlenül kihasználta ezt, és átvette a vezetést csapattársától, aki a kör végén azonnal ki is állt új gumikért.

Szinte ezzel párhuzamosan a 323. versenyén induló (és ezzel rekordot döntő) honfitárs, Kimi Räikkönen is rontott: elnézett egy féktávot és eltalálta az előtte haladó George Russellt, akinek az ütközést követően föl is kellett adnia a futamot. Räikkönen később az akció miatt 10 másodperces büntetést kapott.

És a finnek kálváriája ezzel még nem ért véget! Bottas autója a 18. körben lelassult, a Mercedes pedig nem tudta megoldani a problémát, így a finn két körrel később feladta a küzdelmet.

Elérhetővé vált tehát egy dobogós helyezés az üldözők számára, akik közül ekkor Lando Norris volt a legjobb pozícióban (ő volt a harmadik), miután Ricciardo a Räikkönen-Russell ütközést követő virtuális biztonsági autós fázis alatt, Leclerc pedig még azt megelőzően kiállt kereket cserélni, míg a brit Sergio Pérezhez és Carlos Sainzhoz hasonlóan kinn maradt.

Norrisék cseréje után Ricciardo került a harmadik helyre, mögötte pedig néhány kör erejéig Leclerc, majd a monacóit leelőző Pérez állt. A Ferrari titánja néhány körrel később másodszor is kiállt kereket cserélni, így Norris is újra elé került.

Ami a vezető kettőst illeti, Hamilton a futam feléhez közeledve elkezdte komolyabban növelni Verstappennel szemben, aki Bottas kiesését követően első számú üldözővé lépett elő. A brit a huszonhatodik körben még „csak” négy, a harmincnyolcadikban már nyolc, a negyvennegyedikben pedig tíz másodperccel állt a Red Bull-os előtt.

Ennél tovább viszont már nem nőtt a fór, a negyvennegyedik körben ugyanis Norris McLarenje megadta magát, és az autó mentésének idejére pályára küldték a biztonsági autót. Ezzel pedig lenullázódott Hamilton előnye, ahogyan a harmadik helyen álló Ricciardóé is Pérezzel szemben.

Hiába adott azonban a biztonsági autós fázis esélyt az üldözőknek, nem tudtak élni vele: Hamilton megtartotta az elsőséget az újraindítást követően, majd újra elkezdte növelni előnyét, miközben Ricciardo is tartani tudta Pérezt. Az újraindítás nagy nyertese, a friss lágy gumin pozíciót nyerő (Leclerc-t leelőző) Pierre Gasly volt, akihez hasonlóan az utolsó helyről induló, az időmérő előtt beugró Nico Hülkenberg is nagyot hajrázott. Azzal, hogy a mezőny végéről indulva egészen a nyolcadik helyig zárkózott, a német a nap legjobb versenyzőjének járó különdíjat is elnyerte.

Ehhez az állapothoz képest változás már nem történt az utolsó körben, Hamilton ért tehát célba elsőként, vagyis Németországban állította be Schumacher 2006 óta fennálló 91 futamgyőzelmes rekordját.

Másodikként Verstappen ért célba, aki az utolsó körben egy kis borsot azért még tört Hamiltonék orra alá, hiszen megfutotta a leggyorsabb kört, ezzel pedig elvitte az egy pluszpontot.

Noha Pérez keményen támadt, Ricciardo megtartotta a harmadik helyet, ezzel pedig megszerezte első top3-as eredményét a Renault versenyzőjeként, és az első dobogós helyezést a csapat számára annak gyári szintű visszatérése (2016) óta.

A bajnokság két hét múlva folytatódik majd Portugáliában, egy az F1 számára új helyszínen, a portimaói versenypályán. Az évad tizenkettedik futamának a mai győztes, Hamilton hatvankilenc pontos előnnyel vág majd neki, miután Bottas ma egységek nélkül maradt.

Forrás: m4sport.hu