EKL: a Fradi kettős győzelemmel, a Dinamo büntetőkkel jutott tovább

A magyar bajnok Ferencvárosi TC az idegenbeli kiütéses, ötgólos győzelmét követően otthon 2-1-re győzött a máltai Hamrun Spartans ellen, így kettős győzelemmel jutott tovább az Európa Konferencialiga (EKL) selejtezőjének 4. fordulójába, ahol már a csoportkör lesz a tét a litván Zalgiris Vilniusz ellen. A Debreceni VSC a bécsi gól nélküli döntetlent követően hazai pályán csúfos, 0-5-ös vereséget szenvedett a Rapidtől. Az ukrán Dinamo Kijev egygólos hátrányból várta a görög Arisz elleni visszavágót, amit 2-1-re nyertek meg, majd büntetők után jutottak tovább. A csoportkörbe jutásért a török Besiktas lesz az ukránok ellenfele.

Az Európa Ligában (EL) nagyon sima, háromgólos vereségbe szaladt bele a Dnyipro 1 gárdája a Slavia Praha otthonában, a kassai visszavágón pedig 1-1-es döntetlen született, így az EL-ből is kiesett az ukrán ezüstérmes a Bajnokok Ligája kudarcot követően. A Dnyipro 1 az EKL-ben folytathatja, ahol a szlovák Trnava lesz az ellenfelük. A Slavia az ukrán bronzérmes, a Zorja Luhanszk ellen harcolhatja ki az EL-ban a csoportkörbe jutást.

A vendég máltaiak már a hatodik percben megszerezték a vezetést a Fradi otthonában, a védők közül Henry Wingo, Mats Knoester és Pászka Lóránd is elmélázott a támadásnál. A Ferencváros nyomban magához ragadta a kezdeményezést, és a szünet előtt Varga Barnabás villanásával egyenlített is: a csatár tanítani való ütemben mozdult be a védők mögé, majd mesterien szolgálta ki Adama Traorét. A fordulást követően pedig nem sokon múlt, hogy gyorsan előnyhöz is jussanak a zöld-fehérek, Sigér Dávid találta telibe a lécet távolról. A csereként beállók közül Lisztes Krisztián is többször lendületesen indult meg a bal szélről indulva, Marquinhos pedig a második gólt készítette elő. A győztes találatot Varga Barnabás szerezte, aki az első meccsen mesterhármast ért el.

A gól nélküli odavágó után hazai pályán, a Nagyerdei Stadionban, 16 500 néző előtt hamar hátrányba került a DVSC a Rapid Wien elleni EKL-selejtezőn, és a folytatásban sem álltak le az osztrákok. A vendégek végül 5–0-ra győztek Debrecenben, így jutottak tovább a következő fordulóba, melyben az olasz Fiorentinával mérkőznek majd a főtáblára kerülésért. A székelyföldi Sepsi OSK a kazah Aktobe otthonában 1–0-ra győzött, ezzel továbbjutott a sorozat playoffkörébe, ahol a norvég Bodö/Glimttel játszhat a főtábláért.

A Dinamo Kijev már a 39. percben hátrányba került az Arisz elleni bukaresti visszavágón, de a 45. percben Volosin egyenlített. A Dinamo a találkozó 85. percében hosszabbításra mentette a párharcot, miután Karavajev szerezte meg csapata második találatát. A 2×15 perces hosszabbításban már nem született gól, így tizenegyespárbaj döntött a továbbjutásról: a görögöknél hibázott a hetedik rúgó, a kijevieknek ezzel összejött a győzelem. A csoportkörbe jutásért a Neftci Bakut kettős győzelemmel kiejtő Besiktas lesz a Dinamo ellenfele.

Európa Konferencialiga, 3. forduló, zárójelben az összesített eredmény:

Ferencvárosi TC – Hamrun Spartans (máltai) 2-1 (8-2)

Debreceni VSC – Rapid Wien (osztrák) 0-5 (0-5)

Dinamo Kijev – Arisz Szaloniki (görög) 2-1 (2-2, t. e. 6-5)

Aktobe (kazah) – Sepsi OSK (romániai) 0-1 (1-2)

Európa Liga, 1. forduló:

Dnyipro 1 – Slavia Praha (cseh) 1-1 (1-4)

Európa Konferencialiga, 4. forduló:

Zalgiris Vilniusz (litván) – Ferencvárosi TC

Besiktas (török) – Dinamo Kijev

Trnava (szlovák) – Dnyipro 1

Európa Liga, 2. forduló:

Slavia Praha (cseh) – Zorja Luhanszk

Nyitókép: fradi.hu

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma