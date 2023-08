A magyar bajnok Ferencvárosi TC együttese idegenben is simán legyőzte az ír Shamrock Rovers csapatát az Európa Konferencialiga második selejtezőkörében, így 6-0-s összesítéssel jutottak tovább a következő körbe. A Fradi mellett a Debreceni VSC is érdekelt lesz a harmadik fordulóban: a Loki bár kikapott hazai pályán, a hosszabbítást követő tizenegyespárbajban jobbnak bizonyult örmény ellenfelénél. A Kecskeméti TE hosszabbítást követően, a Zalaegerszegi TE pedig kettős vereséggel esett ki, de az ukrán Vorszkla Poltava is alulmaradt grúz ellenfelével szemben.

A 4–0-s hazai siker után idegenben 2–0-ra nyert a Shamrock Rovers ellen a Ferencváros. A Fradi Kristoffer Zachariassen (és egy hazai védő) révén szerezte meg a vezetést a 31. percben. A hajrában a csereként beálló Kwabena Owusu lőtt nagy erővel a lécre, a végén aztán Samy Mmaee állította be a végeredményt. A Ferencváros kettős győzelemmel jutott túl a Shamrock Roversen, a harmadik selejtezőkörben pedig a grúz Dinamo Tbiliszit búcsúztató máltai Hamrun Spartans vár a Fradira. A zöld-fehérek legutóbb négy éve – 2019 nyarán – Szerhij Rebrov irányításával jártak Máltán, BL-selejtezőn akkor a Valletta együttesét verték meg.

Az idegenben 1–0-s győzelmet arató Debrecen hazai pályán 1–2-es rendes játékidő és hosszabbítás után tizenegyesekkel végül legyőzte az örmény Alaskertet. Az izsnyétei Kusnyír Erik végig a pályán volt a debreceni együttesben, a Loki egyetlen gólját pedig Dzsudzsák Balász szerezte a 76. percben. A büntetőrúgásokat az Alaskert kezdte, és Jedigarjan lövését Megyeri Balázs ki is védte. Majd Bódi következett, aki magabiztosan lőtte a labdát a jobb alsó sarokba. Mimito állt a labda mögé, és a jobb kapufa mellé lőtt, a hazaiaknál Mance következett, aki nem hibázott. Az örményeknél Muzek ugyan remegő kézzel tette le a labdát a büntetőpontra, ám nem hibázott. Igaz, Bárány sem, majd Fataj következett, akinek lövését Megyeri hárította, ezzel 3–1-re a Loki nyerte meg a tizenegyespárbajt, és továbbjutott. A DVSC következő ellenfele az osztrák Rapid Wien lesz.

A Kecskeméti TE a lett Riga FC otthonában lépett pályára. A lila-fehérek egy korai góllal már kétgólos előnyben voltak a párharcban, ám a lettek innen fordítottak (a 95. percben lőtték második góljukat), és a hosszabbításba torkolló visszavágón 3–1-es győzelmet aratva továbbjutottak. Ráadásul a harmadik góljukat a mérkőzés 122. percében szerezték a hazaiak. A magyar kupagyőztes Zalaegerszegi TE a horvát NK Osijek ellen az idegenbeli egygólos vereség után 2–1-re kikapott a hazai visszavágón, így a vendégcsapat továbbjutott a következő fordulóba.

Az ukrán bajnokság ötödik helyezettje, a Vorszkla Poltava a hazai 2-1-es győzelmet követően 3-1-es vereséget szenvedett Grúziában, a Dila Gori vendégeként, így a poltavaiak is búcsúztak a sorozattól. A román kupagyőztes Sepsiszentgyörgyi OSK is előnyből várta a visszavágót. A székelyföldi együttes két góllal nyerni tudott a bolgár CSZKA Szofia otthonában, hazai pályán pedig 4-0-ra kiütötték ellenfelüket. A Sepsi harmadik gólját a korábbi magyar válogatott és Fradi játékos, Varga Roland szerezte, aki az első találkozón is beköszönt.

Európa Konferencialiga, 2. forduló:

Debreceni VSC – Alashkert (örmény) 1-2, összesítésben 2-2, büntetők után 3-1

– Alashkert (örmény) 1-2, összesítésben 2-2, büntetők után 3-1 Shamrock Rovers (ír) – Ferencvárosi TC 0-2, összesítésben 0-6

0-2, összesítésben 0-6 Riga FC (lett) – Kecskeméti TE 2-1, hosszabbítás után 3-1, összesítésben 4-3

2-1, hosszabbítás után 3-1, összesítésben 4-3 Zalaegerszegi TE – NK Osijek (horvát) 1-2, összesítésben 1-3

– NK Osijek (horvát) 1-2, összesítésben 1-3 Sepsi OSK (romániai) – CSZKA Szofia (bolgár) 4-0, összesítésben 6-0

Dila Gori (grúz) – Vorszkla Poltava 3-1, összesítésben 4-3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: fradi.hu