EKL: öt góllal nyert a Fradi, fontos Loki-döntetlen, hátrányban a Dinamo

A magyar bajnok Ferencvárosi TC kiütéses, ötgólos győzelmet aratott Máltán a Hamrun Spartans ellen, és ezzel valószínűleg eldöntötte a továbbjutás kérdését az Európa Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában. A Debreceni VSC Bécsben gól nélküli döntetlenre végzett a Rapiddal, így a magyar csapat várhatja kedvezőbb helyzetből a visszavágót. Az ukrán Dinamo Kijev egygólos vereséget szenvedett a görög Arisz vendégeként, így még minden esélyük megvan a továbbjutásra. Az Európa Ligában (EL) nagyon sima, háromgólos vereségbe szaladt bele a Dnyipro 1 gárdája, így nagy eséllyel az EL-ből is kiesnek a Bajnokok Ligája kudarcot követően.

Mohammad Abu Fani két perc és tíz másodperc elteltével bombagólt lőtt, a léc alá küldte a labdát, így máris vezettek a zöld-fehérek Máltán. A hazaiaknak is voltak próbálkozásaik, de az első félidőben nem született már több gól, nem úgy a másodikban! A Ferencváros a második félidőt is parádésan kezdte: a szünet után tizenegy perc alatt hármat is berámoltak a zöld-fehérek a Hamrun Spartans kapujába, eldöntve ezzel nemcsak a mérkőzést, hanem alighanem ezt a kupapárharcot is. Kristoffer Zachariassen ismét jókor volt jó helyen, az NB I gólkirálya, Varga Barnabás pedig előbb közelről, majd éles szögből lőtte a labdát a kapuba, s a csatár nem sokkal később a csapatot ragyogóan mozgató Abu Fanitól kapott újabb mesteri indítást. Varga Barnabás mesterhármast szerzett, és kevésen múlott, hogy a négy is meglegyen, a máltaiakat a kapufa segítette ki. A Ferencváros fél tucat gólt szerezve győzte le a Hamrun Spartanst: bár a hazaiak a hajrában a szépítő gólt összehozták, a zöld-fehérek Owosu révén meglőtték hatodik találatukat is.

A Debreceni VSC Bécsben lépett pályára, ahol Dzsudzsák Balázs előtt adódott nagy esély, amit majdnem ki is használt, ám szabadrúgása után a jobb oldali kapufán csattant a labda. A hazaiak is veszélyeztettek, de Megyeri Balázs minden alkalommal a helyén volt. A meccs hajrájában még egy nagy lehetőség adódott a Loki előtt: a 80. percben Bárány átverekedte magát a védőin, majd Kiziridiszhez gurított, aki ígéretes helyzetben a bal oldali kapufára lőtte a labdát. A mérkőzés gólnélküli döntetlennel végződött. Bár a mérkőzés nagy részében inkább a hazaiaknak állt a zászló, a DVSC találta el kétszer is a kapufát, s járt közelebb a győzelemhez. A döntetlen tehát igazságosnak mondható, sőt a DVSC-nek minden esélye megvan arra, hogy hazai pályán kiharcolja a továbbjutást.

A Dinamo Kijev az Arisz Szaloniki otthonában lépett pályára, és a 69. percben kapott góllal egygólos hátrányból várhatja a visszavágót. A görögök büntetőből szerezték a mérkőzés egyetlen találatát. A Bajnokok Ligájából kieső Dnyipro 1 az Európa Ligában is vereséggel kezdett: az ukránok már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek a cseh Slavia Praha otthonában, és hiába játszottak emberelőnyben az 58. perctől, gólt csak a hazaiak tudtak szerezni. A Slavia 3-0-ra kiütötte a Dnyipro 1 gárdáját, így a csehek magabiztosan várhatják a visszavágót. Az ukrán együttes egy újabb kiesés esetén is folytathatja, méghozzá az Európa Konferencialiga rájátszásában. A párharc továbbjutója a szintén ukrán Zorja Luhanszkkal mérkőzhet meg a csoportkörbe jutásért.

Európa Konferencialiga, 3. forduló:

Hamrun Spartans (máltai)–Ferencvárosi TC 1–6

Rapid Wien (osztrák)–Debreceni VSC 0–0

Arisz Szaloniki (görög)–Dinamo Kijev 1–0

Sepsi OSK (romániai)–Aktobe (kazah) 1–1 (a Sepsi gólját Varga Roland szerezte)

Európa Liga, 1. forduló:

Slavia Praha (cseh)–Dnyipro 1 3–0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma