EKL: továbbjutott a Kisvárda és a Fehérvár

A labdarúgó Európa Konferencia Liga 2. selejtezőkörének visszavágóján a Kisvárda 1:0-ra legyőzte a kazah Kajrat Almatit, így kettős győzelemmel bejutott a harmadik fordulóba. A MOL Fehérvár ugyan kikapott 2:1-re az azeri Qabala otthonában, de a hazai 4:1-es sikernek köszönhetően továbbjutott. A Puskás Akadémia és a Vorszkla Poltava búcsúzott a sorozattól, a Sepsi OSK és a Dunaszerdahely viszont továbbjutott a következő körbe.

Húsz perc sem telt el, s ha koncentráltabban futballozik a Kisvárda, már eldönthette volna a meccset, ezzel együtt a továbbjutást is. Erőlködés nélkül, ám kicsit kapkodva futballoztak a hazaiak. Nyilván érezték, jobbak, erősebbek az ellenfélnél, s minél előbb döntésre akarták vinni a mérkőzést, de éppen a sietségből adódott a legtöbb kapu előtti hiba. A 39. percben már senki sem hibázott, Jasmin Mesanovic fejesét követően a labda utat talált a kazah kapuba (1:0). A kárpátaljai Hei Viktor végig a pályán volt a szabolcsiaknál, és immár másodszor ünnepelhetett győzelmet európai kupamérkőzés után. A jól, taktikusan futballozó Kisvárda Master Good két győzelemmel, 2:0-s összesítéssel jutott tovább az EKL 3. fordulójába, ahol a norvég Moldéval találkozik. Az első meccset Norvégiában rendezik meg.

A Vidi azeri találkozóján a 31. percben Nikola Szerafimov járt közel a gólhoz, ám a szöglet után megcsúsztatott labdát a lécre emelte. Két perccel később már a hazaiak veszélyeztettek: Rovlan Muradov szép csel és lövés után vezetéshez juttatta a hazaiakat (1:0). Az azeri gólra érkezett a magyar válasz: Budu Zivzivadze egyenlített (1:1), de megtehette volna ezt Loic Nego is, ha öt perccel korábban nem lövi fölé a labdát a tizenegyesnél. Az 51. percben Kovács Dániel bravúrjára volt szükség ahhoz, hogy a házigazdák ne kerüljenek másodszor is előnybe: a Vidi kapusa a kapufára tolta a labdát Ruan lövését követően. A 73. percben Felipe Santos mégis megszerezte a vezetést, ami a győztes találat is volt egyben az azeriek számára (2:1). A Vidi a moldovai Petrocubbal találkozik a következő körben. A fehérváriak hazai pályán kezdik meg a párharcot.

Dunaszerdahelyen játszott visszavágót a DAC a feröeri Víkingurral. Az idegenbeli kétgólos győzelem után hazai pályán is két góllal nyertek a sárga-kékek, így továbbjutottak, a következő ellenfelük pedig a román FCSB lesz. A mérkőzésen 2021 márciusa után, súlyos sérüléséből felépülve ismét játszott a magyar válogatott és a DAC egyik kulcsembere, Kalmár Zsolt. A Sepsi OSK ugyan 2:0-ra kikapott az Olimpija Ljubljana otthonában, de a továbbjutást sikerült kiharcolnia tizenegyesekkel. A székelyföldi klub története során első alkalommal jutott tovább európai kupapárharcból. A 3. fordulóban a horvát Rijekát oda-vissza legyőző svéd Djurgardennel küzdhetnek meg a sepsiszentgyörgyiek.

A Puskás Akadémia 0:0-s döntetlent játszott hazai pályán a portugál Guimaraes ellen, így 3:0-s összesítéssel az ibériaiak jutottak tovább. A Vorszkla Poltava 2:0-s vereséget szenvedett hosszabbítást követően az AIK Stockholm otthonában, így ők is búcsúztak a sorozattól. A következő körben csatlakozik a küzdelmekhez a Zorja Luhanszk is, akik a román Universitate Craiova ellen harcolhatják ki a továbbjutást.

Európa Konferencia Liga, 2. selejtezőkör:

DAC Dunaszerdahely (szlovákiai) – Víkingur (feröeri) 2:0

Kisvárda – Kajrat Almati (kazah) 1:0

Qabala (azeri) – MOL Fehérvár 2:1

Puskás Akadémia – Vitória Guimaraes (portugál) 0:0

AIK Stockholm (svéd) – Vorszkla Poltava 2:0

Olimpija Ljubljana (szlovén) – Sepsi OSK (romániai) 2:0, büntetők után 2:4

A 3. körben:

MOL Fehérvár – Petrocub (moldovai)

Molde (norvég) – Kisvárda

Zorja Luhanszk – Univ. Craiova (román)

DAC Dunaszerdahely – FCSB (román)

Sepsi OSK – Djurgarden (svéd)

Kopasz Gyula

