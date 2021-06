EURO-2020: döntetlent játszott a magyar és a francia csapat

A társházigazda magyar válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal szombaton a Puskás Arénában a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában.

A találkozón Fiola Attila góljával a magyarok szereztek vezetést az első félidő hosszabbításában, a franciák pedig a folytatásban Antoine Griezmann találatával egyenlítettek. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese első pontját szerezte meg a kontinenstornán, ezzel megmaradt az esélye a továbbjutás kiharcolására. A franciáknak ez volt a 18. veretlenül megvívott tétmérkőzésük, mérlegük ezeken 14 győzelem mellett négy döntetlen, és – minden versenysorozatot figyelembe véve – 528 perc után kaptak újra gólt.

Fiola a legutóbbi négy válogatott fellépésén immár másodszor talált be, miközben előtte 33 meccsen eredménytelen volt.

A magyarok a csoportkört záró harmadik fordulóban jövő szerdán a németek vendégeként lépnek pályára Münchenben.

A magyar válogatott az 1982-es világbajnokság csoportköre óta először találkozott tétmérkőzésen a világbajnoki cím védőjével: akkor a magyarok Alicantéban 4-1-re kaptak ki az argentinoktól. A perzselő meleg ellenére a magyar szurkolótábor már bő egy órával a találkozó kezdete előtt elfoglalta helyét a hazai kapu mögött: a pályára előbb kifutó francia csapatot hangos füttyszóval, a kezdés előtt 50 perccel megérkező magyarokat óriási tapsviharral fogadta. A másik kapu mögötti területen többségben voltak a kék mezes drukkerek: a francia fanatikusok láthatóan szép számmal utaztak el Budapestre.

Magyar oldalon Nagy Ádám 50. válogatott mérkőzésén szerepelt, míg a túloldalon Antoine Griezmann a francia nemzeti csapatban sorozatban 50. összecsapásán lépett pályára. Az első 15 percben javarészt kirajzolódott, hogy a magyarok elsősorban a szabadrúgások kiharcolására játszanak, a francia térfél jobb oldaláról kétszer is végezhettek el pontrúgást, de ezekből nem alakult ki gólszerzési lehetőség. Az ellenfél 12 perc után vette át először a kezdeményezést, és rögtön két nagy helyzetet is kialakított: Benzema lövésénél Gulácsi védett szépen, Mbappé pedig nyolc méterről a bal oldali kapufa mellé fejelt. A 30. perchez közeledve ismét ők ketten puskáztak el két lehetőséget, Benzema ziccerben kapu mellé lőtt, Mbappé pedig borzasztó lövést eresztett el az ötös sarkáról, miután négy magyar védőt is kicselezett. A félidő végéhez közeledve még inkább erősödött a francia nyomás, a ráadás perceiben azonban Sallai és Fiola összjátékának végén utóbbi megszerezte a vezetést a magyaroknak, a gól után pedig felrobbant a hangorkán a Puskás Arénában.

A szünet után nagy nyomás alá helyezték a franciák a magyar kaput, Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai pedig elsősorban gyors ellentámadások vezetésére rendezkedtek be. Az idő előre haladtával a franciáknál egyre gyakoribbá váltak a kisebb-nagyobb technikai hibák, miközben a magyarok gyakran nagyszerű passzokkal, és remek egyéni megoldásokkal járatták a labdát.

A félidő feléhez közeledve kis túlzással a semmiből egyenlített a francia csapat, ugyanakkor ez nem szegte kedvét a magyar válogatottnak, amely olykor hősiesen védekezve, olykor kiválóan játszva tartotta a döntetlent. A hajrában újabb gól már nem esett, a magyar válogatott megérdemelten szerzett pontot a világbajnok franciákkal szemben, a lefújás után pedig még hosszú percekig a közönséggel együtt ünnepelte a remek eredményt.

A két együttesnek ez volt a 23. egymás elleni összecsapása, 12 magyar és 8 francia siker mellett a szombati volt a harmadik döntetlen.

Az első félidőben lecserélt csapatkapitány, Szalai Ádám ütést kapott a fejére, amelytől megszédült, ezért kényszerült a lecserélésére Marco Rossi. Az ilyenkor szokásos egészégügyi vizsgálatok elvégzését követően várhatóak további részletek a Mainz játékosáról.

Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló, F csoport:

Magyarország-Franciaország 1-1 (1-0)



Budapest, Puskás Aréna, 55 998 néző, v.: Michael Oliver (angol)

gólszerzők: Fiola (45+2.), illetve Griezmann (66.)

sárga lap: Botka (52.), illetve Pavard (10.)

Forrás: MTI