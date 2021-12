Európa-liga: Barca–Napoli párharc a nyolcaddöntőbe jutásért

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) kisorsolta a másodikszámú kupasorozat, az Európa-liga nyolcaddöntőjéért küzdő csapatok párharcait. A Bajnokok Ligájából kieső FC Barcelona a lehető legnehezebb ellenfelet, az olasz Napoli együttesét kapta. A nyolcaddöntős szereplésért a Bajnokok Ligája csoportharmadikok vívnak meg az Európa-liga másodikokkal.

A rekordbajnok, hatszoros győztes spanyol Sevilla – kétszer az UEFA-kupát, négyszer az Európa-ligát nyerte meg – a horvát Dinamo Zagrebet kapta ellenfélül. A BL-ből az utolsó, csütörtökre halasztott csoportmeccsen búcsúzó Atalanta a görög Olympiacosszal mérkőzik a nyolcaddöntőért. Nemcsak az olasz és a görög csapat párosítása, hanem az RB Leipzig – Real Sociedad párharc is a felek első egymás elleni összecsapása lesz. A három magyar válogatott játékost (Szoboszlai Dominik, Gulácsi Péter és Orbán Willi) foglalkoztató lipcsei együttes sorsolása sem mondható könnyűnek. A Bajnokok Ligájából gyenge teljesítménnyel búcsúzó Barcelona (2 rúgott és 9 kapott gól, 2 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség) az olasz Napolival került össze. Ez a sorsolás a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában is összejöhetne, ezúttal a második számú európai kupasorozatban kell megküzdeniük egymással, ráadásul a győztes egyelőre csak a nyolcaddöntőbe kerül be. A 2019/20-as szezonban a BL-nyolcaddöntőben találkoztak a felek, akkor a nápolyi 1:1 után a katalánok 3:1-re nyertek hazai pályán.

Az orosz Zenit a Ferencvárossal egy csoportban szereplő Real Betisszel meccsel, a meglepetésre BL-búcsúzó Borussia Dortmund a skót Rangerst kapta. A két patinás múltú csapat az 1995/96-os BL-kiírásban találkozott utoljára egymással, akkor a csoportmeccsek során mindkét alkalommal 2:2-re végeztek.

A BL-ben a Real Madridot is legyőző, és a Sahtart megelőző Sheriff Tiraspol a portugál Braga ellen lép pályára, egy másik portugál, a Porto az olasz Lazióval mérkőzik. Utóbbiak már találkoztak egymással, a 2002/03-as UEFA-kupa elődöntőben: a párharc első mérkőzését 4:1-re nyerte a Porto hazai pályán, a visszavágó gól nélküli döntetlennel végződött Rómában.

Párosítások a nyolcaddöntőért:

Sevilla (spanyol) – Dinamo Zagreb (horvát)

Atalanta (olasz) – Olympiacos (görög)

RB Leipzig (német) – Real Sociedad (spanyol)

Barcelona (spanyol) – Napoli (olasz)

Zenit Szentpétervár (orosz) – Real Betis (spanyol)

Borussia Dortmund (német) – Rangers (skót)

Sheriff Tiraspol (moldáv) – Braga (portugál)

Porto (portugál) – Lazio (olasz)

Már nyolcaddöntős (El-csoportelső csapatok): Bayer Leverkusen (német), Crvena Zvezda (szerb), Eintracht Frankfurt (német), Galatasaray (török), Lyon (francia), Monaco (francia), Szpartak Moszkva (orosz), West Ham (angol).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma