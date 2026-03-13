Európa-liga: kétgólos ferencvárosi győzelem

A Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Bragát a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntős párharcának csütörtöki első mérkőzésén, így jó helyzetben utazhat Portugáliába a jövő szerdai visszavágóra.

Robbie Keane vezetőedző tanítványai az izraeli Gavriel Kanichowsky góljával kerültek előnybe a 32. percben, majd a francia Lenny Joseph révén a 69. percben is eredményesek voltak, a portugál riválisnak pedig nem sikerült szépítenie sem a lefújásig.

A magyar bajnok újabb sikerével hatodik meccsén is megőrizte hazai veretlenségét a második számú európai kupasorozatban.

A párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik Bragában. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis nyolcaddöntőjének győztesével találkozik majd a legjobb nyolc között. Az első meccset abban az ütközetben 1-0-ra nyerte Athénban a görög együttes.

Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:

Ferencvárosi TC-SC Braga (portugál) 2-0 (1-0)

Groupama Aréna, 19 859 néző, v.: Nick Walsh (skót)

gólszerzők: Kanichowsky (32.), Joseph (69.)

sárga lap: Zachariassen (25.), illetve Arrey-Mbi (61.), Moscardo (74.)

FERENCVÁROSI TC:

Gróf – Cissé, Raemaekers, Gomez – Makreckis, Kanichowsky, Abu Fani (Madarász, 90.), Zachariassen, O’Dowda – Yusuf (Kovacevic, 93.), Joseph (Julio Romao, 84.)

SC BRAGA:

Hornicek – Lagerbielke, Niakaté (Moscardo, 63.), Arrey-Mbi, Leonardo Lelo (Rodrigues, 90.) – Joao Moutinho (Gorby, 74.), Grillitsch, Dorgeles (Martínez, 63.) – Ricardo Horta, Zalazar – Pau Victor (Navarro, 74.)

Nyitókép: Koszticsák Szilárd / MTI

MTI