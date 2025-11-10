Norris nyerte a brazil futamot, Verstappen dobogós

Lando Norris nyerte a Sao Pauló-i Nagydíjat, ezzel pedig tovább növelte előnyét a bajnoki tabellán. Másodikként Andrea Kimi Antonelli ért célba, harmadikként pedig Max Verstappen, aki a futamot a boxutcából kezdte.

A szezon huszonegyedik nagydíjának a listavezető Lando Norris vágott neki a legjobb pozícióból, mellőle pedig a Mercedes újonca, Andrea Kimi Antonelli indult.

A harmadik rajtpozíció az időmérő utolsó szakaszában nagyot gyorsuló Charles Leclerc-é volt, a negyedik helyről pedig Oscar Piastri vágott neki a versenynek, aki az indulás előtt 9 ponttal volt elmaradva Norris mögött.

Isack Hadjar indult az ötödik, George Russell a hatodik helyről. Liam Lawson volt a hetedik a rajtrácson, majd Oliver Bearman, Pierre Gasly és Nico Hülkenberg jött.

A pontversenyben harmadik Max Verstappen a boxutcából indult, miután a Red Bull megsértette a parc fermé szabályt, hogy állítson autóján az időmérőt követően, ahol csak a tizenhatodik rajthelyet szerezte meg.

Norris magabiztosan rajtolt, őrizte az elsőséget a megtorpanó Antonellivel szemben, miközben Leclerc és Piastri is tartotta a pozícióját.

Később aztán a mezőny tagjai kénytelenek is voltak tartani a pozíciókat, Gabriele Bortoleto kiesése miatt – a brazil Lance Strollra panaszkodott, aki elmondása szerint leszorította őt, így került a gumifalba – ugyanis pályára küldték a biztonsági autót. A sprinten ijesztő balesetet szenvedő brazil számára tehát az első nagydíj sem a tervek szerint alakult… az is egy ütközéssel ért véget.

A rajt után pórul járt még Lewis Hamilton is, aki Franco Colapintóval koccant az utolsó kanyar után – ezt követően gyorsan ki kellett állnia egy szárnycserére, így a mezőny végére került. Ezt követően tempója elmaradt a várttól, később pedig fel is adta a viadalt.

Az újraindítás pillanatát Piastri kapta el a legjobban, aki Leclerc-t és Antonellit is megpróbálta leelőzni: a három pilóta együtt fordult az első kanyarban, ennek pedig nem lett jó véget: az ausztrál meglökte a Mercedes pilótáját, kinek autója pedig kiforgatta Leclerc-t.

A monacói futama ezzel véget ért, Piastri és Antonelli viszont versenyben maradt: a McLaren pilótája másodikként fordult a kanyar után, Antonelli harmadik volt.

Magabiztosan kezdte a futamot Verstappen is, aki már közel járt a pontzónához, amikor egy defekt miatt ki kellett állnia kereket cserélni, így ismét visszaesett a sor végére. Innen viszont újra gyors felzárkózásba kezdett.

Piastri a futam tizenhatodik körében kapta meg a rossz hírt: ütközés okozása miatt 10 másodperces büntetést kapott, amit kerékcseréje során kellett letöltenie. Ezzel Antonelli „virtuálisan” magáénak érezhette a második, a Hadjart megelőző Russell pedig a negyedik helyet.

Verstappen a tizennyolcadik körben érkezett meg a pontzónába előzéseinek és a riválisok kerékcseréinek köszönhetően – ő az elsőt már teljesítette a defekt után.

A holland elképesztő tempót diktált: övé volt a leggyorsabb kör és a huszadik körben már hatodik volt, miután Fernando Alonsót, Nico Hülkenberget és Alexander Albont is levadászta néhány körön belül.

Eközben az élen Norris kényelmes előnyre tett szert a csapattárssal szemben, akinek a hátránya a huszonnyolcadik körben már hat másodperc volt. Piastri hét másodperccel vezetett Russell előtt – a Mercedes versenyzői közül ő ment hosszabb első etapot, a csapattárs hamarabb cserélt.

Russell előnye szintén hat másodperc volt Verstappennel szemben, aki viszont elképesztő tempóbal közeledett: amikor megelőzte Albont a hátránya Russell mögött még közelebb volt a tíz másodperchez.

A kerékcseréket az élmezőnyből Norris kezdte, aki a friss lágy gumikon a negyedik helyre jött vissza, közvetlenül Verstappen mögé, akit néhány kör elteltével le is előzött – a gumikülönbség miatt nem alakult ki „valós” csata a két bajnokesélyes között, Norris hamar lehagyta a hollandot.

Miután Piastri letöltötte a büntetést – ő állt ki utolsóként kereket cserélni az élmezőnyből –, a Mercedes kettőse mellett Verstappen is leelőzte valamint Bearman, Gasly és Lawson személyében néhány „középmezőnybeli” ellenfél is előtte volt – legalábbis néhány kör erejéig.

A McLaren és a Mercedes versenyzőinek második kiállása után a boxutcából induló Verstappen a mezőny élére került, a Red Bull előtt tehát adott volt a lehetőség, hogy a holland kiállás nélkül teljesítse a hátralévő köröket és megpróbálja a pályán védeni pozícióját.

Üldözői viszont gyorsabbak voltak, így végül ezt a kockázatot nem vállalták be, az ötvenötödik körben ő is kiállt a második cserére és a negyedik helyre jött vissza Norris, Antonelli és Russell mögé.

Az utolsó tizenöt körben viszont így a holland volt gumielőnyben: a lágy abroncsokon támadhatta a Mercedes versenyzőit, akiket hamar értesítettek is, a helyzet változott, most a pozícióvédésről szól majd a futam hajrája.

Russellt a hatvankettedik körben érte utol, a hatvanharmadik elején, a célegyenesnél pedig be is vetődött a brit mellé – a manőver sikeres volt, a címvédő feljött a dobogóra!

A hajrá „kettős üldözőversennyel” telt, hiszen miközben Verstappen közeledett Antonellihez, Piastri is lopta a távolságot Russellhez mögött.

Noha mindkét csata feszült volt és a különbség minimális, a sorrend a hajrában már nem változott, Antonelli tehát megőrizte a második, Russell pedig a negyedik helyet.

Norris eközben magabiztosan ért célba, hogy megszerezze idei hetedik futamgyőzelmét és tovább növelje az előnyét Verstappennel és Piastrival szemben.

Norris, Antonelli, Verstappen, Russell és Piastri mögött Bearman ért célba, aki tehát folytatta remek sorozatát, sőt ezúttal ő „nyerte” a középmezőny különversenyét. Az F1-es jövőjéért hajtó Lawson hetedik lett, majd egy nagyon hosszú „vonatban” érkeztek az üldözők – közülük pontot Hadjar, Hülkenberg és Gasly szerzett még.

Borítókép: Lando Norris (Fotó: XPB)

Forrás: m4sport.hu