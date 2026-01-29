Február 20-án kezdetét veszi az ukrán Premier Liga 17. fordulója

A téli szünet után február 20–23. között rendezik meg az ukrán labdarúgó-bajnokság 2025/26-os idényének 17. fordulóját.

A forduló pénteken, február 20-án veszi kezdetét: kijevi idő szerint 15.30-tól a rivnei Veresz és az SK Poltava csap össze, míg 18.00 órától a Dinamo Kijev a lembergi Ruhot fogadja.

Szombaton, február 21-én két mérkőzést játszanak: az Epicenter Kamjanec-Pogyilszkij a cserkaszi LNZ ellen lép pályára (13.00), majd a Metaliszt 1925 Harkiv és a Krivbasz Krivij Rih találkozik 15.30-tól.

A vasárnapi játéknapon, február 22-én a Kolosz Kovalivka–Polisszja Zsitomir mérkőzés (13.00), valamint a Sahtar Donyeck–Karpati Lviv rangadó (15.30) szerepel a programban.

A 17. forduló hétfőn, február 23-án zárul: az Olekszandrija az Obolony Kijevvel mérkőzik meg 13.00 órától, míg 15.30-kor a csernyihivi Kudrivka a Zorja Luhanszk csapatát fogadja.

A bajnokság állása a forduló előtt:

LNZ – 35 pont, Sahtar – 35, Polisszja – 30, Dinamo – 26, Krivbasz – 26, Kolosz – 25, Metaliszt 1925 – 24, Zorja – 23, Karpati– 19, Ruh – 19, Veresz – 18, Obolony – 17, Kudrivka – 15, Epicer – 14, Olekszandrija – 11, Poltava – 9.