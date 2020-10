Ferencvárosi pontszerzés és feltámadás a Dinamo Kijev ellen

A labdarúgó Bajnokok Ligája 2. fordulójának szerdai játéknapján huszonöt év után szólt újra a BL-himnusz az Üllői úton. A magyar bajnok Ferencvárosi TC az ukrán ezüstérmes Dinamo Kijev csapatát látta vendégül a Groupama Arénában rendezett történelmi összecsapáson. A két csapat utoljára az 1975-ös Kupagyőztesek Európa Kupájának döntőjében találkozott, ahol a Valerij Lobanovszkij vezette kijeviek 3:0-ra legyőzték a budapesti zöld-fehéreket.

A mérkőzést a vendég kijeviek kezdték jobban, az első játékrészben többnyire az ő akaratuk érvényesült. Az első félidőben a mérkőzés szlovák játékvezetője egyoldalúan osztogatta a sárgalapokat, a találkozó első felében Somalia, Heister és Haratyin is besárgult. A 28. percben egy közel sem egyértelmű büntetőből, melyet a munkácsi Haratyin kezezéséért fújt be a játékvezető, megszerezte a vezetést az ukrán csapat. A tizenegyest Cigankov értékesítette. A 41. percben megduplázta előnyét a Dinamo, miután Bujalszkij futott el a szélen és beadását De Pena juttatta Dibusz kapujába. A csapatok így 0:2-es kijevi vezetéssel vonultak szünetre.

A második félidőben – mondhatni – az öltözőben ragadt a vendégcsapat. Az 59. percben Zubkov passza után Tokmac talált be Bojko kapujába (1:2). A 65. percben Laidouni állt be az enerváltan és pontatlanul játszó Igor Haratyin helyére. A Fradi többet birtokolta a labdát, és támadásaik is veszélyesebbek voltak. Boli és Mak beállásával még aktívabb lett a zöld-fehér támadószekció. A 86. percben Szidorcsuk durván felrúgta Lovrencsics Gergőt, és megkapta második sárgalapját, így pár percre emberelőnybe került az FTC. A 90. percben Mak lövése után Laidounihoz került a labda, majd a francia lövése után Boli talált a kijevi kapuba (2:2). A ferencvárosiaknak még öt perce maradt, hogy megszerezzék a győzelmet, amiért mindent meg is tettek, de harmadszor már nem sikerült bevenni Bojko kapuját. Maradt a 2:2-es döntetlen, így huszonöt év után ismét pontot szerzett a Fradi a BL-csoportkörben.

A csoport másik mérkőzésén a Juventus fogadta a Barcelona csapatát. A vendégek már a 14. percben megszerezték a vezetést Dembele révén. Ezután a hazaiak csatára mesterhármast szerzett, bár ennek nem örülhettek a Juve-szurkolók, mivel mindhárom gólt les miatt érvénytelenítette a videóbíró. A 85. percben Demiral kiállítása után emberelőnybe kerültek a katalánok, a 91. percben pedig büntetőhöz jutottak, amit Lionel Messi értékesített (0:2). Az FC Barcelona kétgólos győzelmet aratott legnagyobb csoportbéli riválisa felett, így Messiék magabiztosan állnak a csoport élén.

Bajnokok Ligája, 2. forduló:

E csoport:

Krasznodar–Chelsea 0:4

Sevilla–Rennes 1:0

F csoport:

Club Brugge–Lazio 1:1

Borussia Dortmund–Zenit Szentpétervár 2:0

G csoport:

Ferencvárosi TC–Dinamo Kijev 2:2

Juventus–FC Barcelona 0:2

A csoport állása: 1. FC Barcelona 6 (7:1), 2. Juventus 3 (2:2), 3. Dinamo Kijev 1 (2:4), 4. Ferencvárosi TC 1 (3:7).

H csoport:

Manchester United–RB Leipzig 5:0

Basaksehir–Paris SG 0:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma