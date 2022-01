Férfi kézilabda: győzelemmel hangolt a magyar válogatott az Eb-re

A jövő héten rajtoló férfi kézilabda Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott a hét gólig jutó Máthé Dominik vezérletével, magabiztos játékkal 36:30-ra győzött Bahrein ellen.

Kicsit lassan vette fel a fonalat a magyar védelem, amelyiken a mozgékony és nem igazán magas bahreiniek túl gyakran találták meg a réseket. Az első percekben ráadásul Mohamed Merza belekapott a Bánhidit helyettesítő Topic Petar szemébe, de szerencsére a Balatonfüred beállója folytatni tudta a játékot. A magyar játékosok rendre belehibáztak a támadásokba, sokszor el sem jutottak lövésig. Az első harminc percben mindössze kétszer vezetett Gulyás István együttese, ami már csak azért is sajnálatos, mert Bahrein egyáltalán nem irányította a játékot, egyszerűen csak kihasználta a magyar hibákat. A szünet előtt még Rodríguez Pedro lőtt egy egész pályás kapufát, majd a túlzottan lelkesen védekező Ali Abdulla Eid kapott két percet, miután kézzel-lábbal igyekezett rámászni, és ezzel megakadályozni Győri Mátyást a támadásban. Az első félidő meglepetésre 19:18-as bahreini vezetéssel fejeződött be.

A szünetet követően a magyar csapat az első hét percben egy 6:1-es rohammal átvette a vezetést és az irányítást. Ligetvári Patrik beállásával kicsit stabilizálódott a védelem, Szita Zoltán rendre jó ütemben lépett ki a falból, Mikler Rolandban pedig egyre többször akadt el a labda, köztük egy hetes is. Máthé Dominik semmit sem veszített a sebességéből, az indításoknál simán lefutotta a nála jóval kisebb ellenfeleket, miközben mind a hét lövéséből betalált. A mérkőzés utolsó húsz percére a kapuban lehetőséget kapott Székely Márton is, aki néhány perc alatt három bravúrt mutatott be, majd a hajrára ki is jött a két gárda közötti különbség. A meccs elején rendre még megtalálták a réseket a magyar falon az egyre kevesebb hittel játszó olimpiai nyolcadik bahreiniek, de a végére szinte már alig, mert vagy lepattantak róla, vagy a lövésüket blokkolta az egyre fegyelmezettebb hazai védelem. A találkozó vége 36:30-as magyar győzelem lett, és ha az első félidőben nem is, a másodikban azért már akadtak biztató jelek a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság előtt. A magyar válogatott Hollandiával, Portugáliával és Izlanddal került egy csoportba, míg a jóval szerényebb játékerőt képviselő Ukrajna a horvátokkal, a franciákkal és a szerbekkel szerepel egy négyesben.

Felkészülési mérkőzés:

Magyarország – Bahrein 36:30

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma