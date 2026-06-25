Venezuelai támadót szerződtetett a „Harkiv”

A harkivi labdarúgóklub hivatalosan is szerződtette a FC Krivbas Krivij Rih venezuelai támadóját, Carlos Paracót.

A 22 éves csatár hároméves szerződést írt alá az új klubjával, amely további egyéves hosszabbítási opciót is tartalmaz. A játékos az új csapatnál a 10-es mezszámot kapta.

A klub vezetése abban bízik, hogy Paraco jelentős erősítést jelent majd a támadósorban, valamint növeli a versenyt a csatárposztokon a következő szezonban.

A venezuelai támadó 2024 nyara óta szerepelt a kriviji rihi együttesnél, ahol 30 mérkőzésen 8 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott. Teljesítményével gyorsan a csapat egyik fontos támadó játékosává vált.

A transzfer részleteit hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, de korábbi sajtóinformációk szerint az átigazolási díj elmaradhat a játékos piaci értékétől, amelyet a Transfermarkt körülbelül 1,5 millió euróra becsül.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →