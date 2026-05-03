Miami Nagydíj – Antonelli harmadik futamgyőzelme

A pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Miami Nagydíjat.

A második helyen a vb-címvédő brit Lando Norris végzett a McLarennel, a harmadik pedig csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri lett. A Mercedes olasz versenyzője így 20 pontra növelte előnyét a második helyen álló csapattársával, az ezúttal negyedik Russellel szemben.

Az előző futamot, a Japán Nagydíjat március 29-én rendezték, azóta szünetelt a világbajnokság, mert a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt a Bahreini és Szaúd-Arábiai Nagydíjat törölték.

A vasárnapi futam az eredetileg tervezettnél három órával korábban kezdődött a várható viharos időjárás miatt. Az időjárás-előrejelzések ellenére az eső végül nem érkezett meg a pálya fölé.

A szezon május 22–24-én Kanadában folytatódik.

