Az iráni háborúval kapcsolatos biztonsági aggályok miatt áprilisban elmarad a Forma-1-es nagydíj Bahreinben és Szaúd-Arábiában.

„A közel-keleti régióban fennálló helyzet miatt a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíjak nem kerülnek megrendezésre áprilisban, és bár több alternatívát is fontolóra vettünk, végül az a döntés született, hogy a jövő hónapban nem kerül sor helyettesítő versenyekre” – áll az autós gyorsasági versenysorozat közleményében.

A bahreini futamra április 12-én, a szaúdira pedig egy héttel később került volna sor.

„Bár a döntés nehéz volt, a jelenlegi közel-keleti helyzetet figyelembe véve, sajnos ez volt a helyes lépés”

– mondta Stefano Domenicali elnök-vezérigazgató.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a bejelentés során nem használta a lemondás és az elhalasztás szavakat, tehát lehetséges, hogy a futamokat később pótolják az eredeti helyszíneken. A bahreini és szaúdi versenyek lemondása azt jelenti, hogy öt hét szünet lesz a március 29-i Japán Nagydíj és a következő verseny, a május 3-i Miami Nagydíj között.

Nyitókép: illusztráció, Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool