Abbász Aragcsi: Teherán a háború végleges és tartós lezárására törekszik

Teherán a háború végleges és tartós lezárására törekszik – jelentette ki szombaton Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

Aragcsi az X közösségi platformon közzétett üzenetében hangsúlyozta: az amerikai média félreértelmezi az álláspontjukat, mivel Teherán soha nem utasította vissza, hogy részt vegyen az Iszlámábádban tervezett tűzszüneti egyeztetéseken.

Háláját fejezte ki továbbá Pakisztán felé a háború lezárására tett erőfeszítéseiért, és hangsúlyozta: Irán számára az a döntő, hogy olyan garanciák szülessenek, amelyekkel véglegesen és tartósan lezárható a rájuk kényszerített „illegális” háború. A Wall Street Journal amerikai lap pénteken arról írt, hogy Irán hivatalosan is közölte a közvetítőkkel: nem hajlandó találkozni az amerikai tisztségviselőkkel Iszlámábádban, mivel elfogadhatatlannak tartja Washington követeléseit. Az iráni Farsz hírügynökség pedig azt jelentette, hogy

Teherán elutasította az Egyesült Államok 48 órás tűzszünetre vonatkozó javaslatát, amelyet előző nap egy „baráti” országon keresztül juttattak el hozzá.

Donald Trump amerikai elnök a minap arról beszélt, hogy az iráni rezsim lényegében már nem jelent nukleáris fenyegetést. Donald Trump közölte: az Egyesült Államok közel áll katonai céljai eléréséhez, és a következő két-három hétben „rendkívül erős csapásokat” mérhetnek a terrorállamra, miközben a diplomáciai egyeztetések is folytatódnak.

Úgy fogalmazott: „minden ütőkártya az amerikaiak kezében van”.

Az elnök reagált az energiaárak emelkedésére is, amelyet az iráni támadásokkal indokolt, különösen az olajszállítási útvonalak elleni akciókkal. Felszólította a világ országait, hogy vállaljanak nagyobb szerepet a Hormuzi-szoros védelmében, amely kulcsfontosságú az olajszállítás szempontjából. Trump végül úgy vélte: a konfliktus lezárultával a szoros újra megnyílik, és az energiaárak is gyorsan csökkenhetnek.

