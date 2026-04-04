Irán egyelőre nem tárgyal a békéről

Zsákutcába jutottak Pakisztán és más közvetítők azon törekvései, hogy Irán és az Egyesült Államok képviselőit tárgyalóasztalhoz ültessék. A Wall Street Journal szerint Irán kijelentette, hogy nem hajlandó amerikai tisztviselőkkel találkozni a pakisztáni Iszlámábádban.

A kiadvány hozzáteszi, hogy az iszlám vezetés elfogadhatatlannak tartja az amerikai követeléseket.

Mik az USA feltételei?

Azt pontosan nem közölték, hogy mely amerikai követeléseket nevezte Irán elfogadhatatlannak. Korábban azonban arról szóltak a hírek, hogy Donald Trump egyetlen követelése a Hormuzi-szoros blokádjának feloldása volt.

A hadviselő felek nézőpontjai nem közelednek egymáshoz, Irán saját feltételekkel állt elő. Véleményük szerint akkor lehetne a békéről tárgyalni, ha:

az Egyesült Államok jóvátételt fizetne az okozott károkért,

összes csapatát kivonná a közel-keleti bázisokról,

és megnemtámadási garanciákat vállalna a jövőre nézve.

A rendezésben Törökország és Egyiptom is aktív szerepet vállalna. Isztambul és a katari főváros, Doha is vállalná, hogy helyszínt biztosít a béketárgyalásoknak.

Az előzményekről

Március végén Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter megerősítette, hogy üzenetváltás történt Teherán és Washington között, ám ez nem jelenti a tárgyalások megkezdését.

Április 1-jén Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy Irán új elnöke tűzszüneti megállapodást kért Washingtontól. Ekkor azt mondta, megvizsgálják a kérést, de csak akkor, ha a Hormuzi-szoros közlekedését semmi sem akadályozza tovább. Az iráni rezsim azonban tagadta, hogy Teherán tűzszünetet kezdeményezett volna.

Donald Trump április 3-án ismét ígéretet tett arra, hogy a Hormuzi-szoros blokádját hamarosan feloldják.

