A biztonsági együttműködés elmélyítéséről tárgyalt az ukrán és a török elnök

Mint korábban beszámoltunk róla, Volodimir Zelenszkij Isztambulba érkezett hivatalos látogatásra, és tárgyalást folytatott Recep Tayyip Erdoğan török államfővel. Az ukrán elnök Facebook-oldalán osztott meg részleteket a találkozóról, melyen ukrán részről Andrij Szibiha külügyminiszter és Rusztem Umerov RNBO-titkár is részt vett.

A bejegyzés tanúsága szerint Ukrajna és Törökország kétoldalú kapcsolatait, valamint az európai és közel-keleti helyzetet vitatták meg. Zelenszkij hangsúlyozta az összehangolt lépések fontosságát az emberi életek védelme és a biztonság garantálása érdekében a világ minden táján.

„Újabb lépésekben állapodtunk meg a biztonsági együttműködés terén. Ez elsősorban azokról a képességeinkről szól, amelyekkel támogatni tudjuk Törökországot: a szakértelmünkről, technológiai újításainkról és megszerzett tapasztalatainkról”

– fogalmazott az ukrán államfő.

Hozzátette, hogy az együttműködésre – melynek részleteit a két ország megbízottjai a napokban pontosítják – egyértelmű politikai szándék mutatkozik.

Megbeszélést folytattak továbbá közös projektekről a gázinfrastruktúra és a gázkitermelés fejlesztése terén.

„Hálás vagyok a török ​​elnöknek és a török ​​népnek a függetlenségünk és területi integritásunk iránti következetes kiállásáért”

– írta Volodimir Zelenszkij, megköszönve az utóbbi években tapasztalt, valódi fejlesztéseket szolgáló együttműködést.

