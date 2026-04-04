Isztambulba érkezett Volodimir Zelenszkij
Az ukrán államfő hivatalos látogatásra érkezett Törökországba, hogy találkozzon Recep Tayyip Erdogan elnökkel.
Volodimir Zelenszkij Isztambulba érkezéséről az elnöki iroda szóvivője, Szerhij Nikiforov értesítette a sajtót. Az ukrán elnök a jelentés szerint I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkával is találkozik.
A látogatás céljáról az államfő Facebook-oldalán megjelent bejegyzés árulkodik.
„Azért dolgozunk partnerségünk megerősítésén, hogy az emberi életek valódi védelmét nyújthassuk, stabilitást teremtsünk és garantáljuk a biztonságot Európában, valamint a Közel-Keleten. A közös erőfeszítések mindig a legjobb eredményeket hozzák”
– fogalmazott Zelenszkij.
