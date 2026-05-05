Összmagyar Tanártábor 2026

A Rákóczi Szövetség 2026. július 12–16. között 28. alkalommal szervezi meg Összmagyar Tanártáborát, ahová Magyarországról, a Kárpát-medencéből és a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből is várjuk azokat a tanárokat, akik magyar nyelven tanítanak és nevelnek.

A tábor célja, hogy a résztvevők naprakész, jól hasznosítható szakmai tudással és emberi kapcsolatokkal gazdagodjanak. A nyári táborban a humán és a reál szakos tanárok egyaránt választhatnak a szakmai programokból érdeklődésüknek megfelelően, számos kulturális és szórakoztató program mellett.

A rendezvénynek a festői környezetben elhelyezkedő Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont ad helyet, Sátoraljaújhely felett, a Várhegy nyergében. www.rakoczihotel.hu

A jelentkezés feltételei:

aktív középiskolai vagy általános iskolai státusz bármely magyarországi, vagy külhoni magyar tanítási nyelvű iskolában. Ezt munkáltatói igazolással szükséges igazolni.

A sikerrel jelentkezők költségeit a Rákóczi Szövetség támogatóinak köszönhetően átvállalja, de támogatási hozzájárulást kérünk, melynek összege: 20.000 forint.

A támogatási hozzájárulás kérésünk középiskolai szervezetvezető tanárainkra és a Kárpátaljáról jelentkező tanárokra nem vonatkozik.

A diaszpórából jelentkező tanárokra a Diaszpóra Programunk felhívásának feltételei érvényesek.

Túljelentkezés esetén a jelentkezési sorrendet vesszük alapul, de előnyt élveznek a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetvezető tanárai, illetve azok, akik tagjai szervezetünknek.

Jelentkezési határidő: 2026. május 29. (péntek)

Jelentkezni az alábbi címen lehet:

https://ftr2ext.rakocziszovetseg.org

További kérdésük esetén munkatársunk Fata Lili (fata.lili@rakocziszovetseg.hu; +36 70 582 9939) áll szíves rendelkezésükre.

Rákóczi Szövetség