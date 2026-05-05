Irhóci győzelem és ungvári pontvesztés a harmadosztályban

Az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában mindkét kárpátaljai együttes pontot szerzett, bár az ungváriak a sereghajtó elleni hazai döntetlenre nem lehetnek büszkék. A tavasszal jó formába lendülő técsői járási Irhóci FC (Vilhivci) ismét sima, négygólos sikert aratott, ezúttal hazai pályán a Bukovina-2 Csernyivci ellen.

A megyeszékhelyiek a hatodik helyről várták a sereghajtó elleni ungvári mérkőzést. Az Ung-partiak legutóbbi találkozójukon 2–4-es győzelmet arattak idegenben, a Bukovina Csernyivci tartalékcsapata ellen. A 29. fordulóban az Ungvári FC a 33. percben szerezte meg a vezetést az Odessza megyei sereghajtó ellen Dmitro Antosin találatával, de a vendégek a 49. percben egyenlítettek Makarenko révén. Antosin a 70. percben ismét betalált, de óriási meglepetésre Zajcsenko góljával egy pontot megmentettek az odesszaiak, akiknek ez volt mindössze a hetedik megszerzett pontjuk.

A técsői járási Irhóci FC a nyolcadik helyről várta a játéknapot. A máramarosiak legutóbb sima, négygólos győzelmet arattak annak a Real Farmának az otthonában, akivel az ungváriak nem bírtak hazai pályán. Az irhóciak ezúttal azt a Bukovina-2 Csernyivcit látták vendégül, aki az előző fordulóban hazai környezetben kapott ki az Ungvári FC-től. A kárpátaljai együttes Eduard Kobak és Szvjatoszlav Bockiv góljaival már az első félidőben bebiztosította a kényelmes folytatást, de a második játékrészben egy öngól, majd az újonc Vjacseszlav Szoboszloj találata végleg eldöntötte a három pont sorsát, beállítva a 4–0-s végeredményt. Ezzel az Irhóci FC zsinórban harmadszor is nyerni tudott.

Az Ungvári FC továbbra is a tabella hatodik helyén áll (38 pont, 35–31-es gólarány, 11 győzelem, 5 döntetlen, 10 vereség), ahogy az Irhóci FC is maradt a nyolcadik pozícióban (35 pont, 43–43-as gólarány, 10 győzelem, 5 döntetlen, 12 vereség), de a técsői járásiak már csupán három pontos lemaradásban vannak kárpátaljai riválisuktól.

A következő játéknapon az Ungvári FC a listavezető Kulikiv otthonába látogat, az irhóciak pedig szabadnaposak lesznek, majd a következő fordulóban ők is a Kulikiv csapatával meccselnek hazai pályán.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 29. forduló:

Ungvári FC–Real Farma 2–2

Irhóci FC–Bukovina-2 Csernyivci 4–0

Nyitókép: zaf.org.ua









Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma