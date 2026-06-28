Osztrák Nagydíj – Russell diadalmaskodott Spielbergben
George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma–1-es Osztrák Nagydíjat vasárnap Spielbergben.
A pole pozícióból rajtolt, 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása hetedik futamgyőzelme.
Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedesszel.
A vb jövő hétvégén folytatódik a Brit Nagydíjjal Silverstone-ban.
Forrás: MTI
Nyitókép: Eric Le Galliot/motorsport.com
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