Kiütötték az Ungvári FC-t, Dinamo győzelmek Dercenben

Hatalmas pofonba szaladt bele az október 30-a óta veretlen Ungvári FC, akik a nyolcadik helyen álló Niva Vinnicja otthonában szenvedtek 4:1-es vereséget, az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában. Mivel a riválisok közül a Pogyillja és a Kárpáti Halics is győzni tudott, így az ungváriak visszacsúsztak a harmadik helyre, bár pontszámban nincsenek lemaradva Volodimir Vaszjutik tanítványai. A Munkács Futball Akadémia korosztályos csapatai a Dinamo Kijev növendékeivel csaptak össze az Elit Ligában, ahol sajnos négy vereséggel zárták a fordulót.

Az eddig kirobbanó formában futballozó ungváriak a Niva Vinnicjához látogattak, ahol bár Pukánicsék számítottak esélyesnek, mégis a hazaiak lőtték a gólokat. A Niva már a 6. percben vezetéshez jutott Hohlov révén, amit a 15. percben Szerbul megduplázott (2:0). A második félidő legelején már háromgólos volt a hazaiak előnye, ezúttal Maljarenko volt eredményes. A 70. percben Zagorulko vitte be a kegyelemdöfést, amivel már 4:0 volt az állás. A Niva Vinnicja utoljára a sereghajtó Kárpáti Lvivnek lőtt négyet, az ungváriak pedig 2019-ben kaptak legutóbb ennyit, az akkori bajnok Niva Ternopil együttesétől, akik jelenleg a másodosztályban szerepelnek. A kárpátaljai csapat becsületgólját Jurij Csonka szerezte a 71. percben, de ezzel együtt is kiütéses vereséget szenvedett az Ung-parti gárda. Az Ungvári FC a következő fordulóban feljutási rangadót játszik az Avangard Stadionban, mivel a Pogyillja Hmelnickij látogat a kárpátaljai megyeszékhelyre. A tabella élén az egy meccsel kevesebbet játszó Pogyilljának, a Kárpáti Halicsnak, és az Ungvári FC-nek egyaránt 38-38 pontja van, a negyedik helyezett Dinaz Visgorod pedig 34 pontos. A B csoport élén álló Metal Harkiv 6:0-ra kiütötte a Mikolajiv-2 csapatát, így továbbra is magabiztosan haladnak a feljutás felé.

A Munkácsi MFA U16-os és U14-es korosztályos csapatai a Dinamo Kijevet fogadták a derceni bázisukon. Ivan Fizer együttese, az U16-os korosztály a találkozó elején felvette a versenyt az ország első számú utánpótlásképzőjével, de Ramik Hadzsijev hibáját kihasználva már az 5. percben hátrányba kerültek a hazaiak. Ezután is kiegyenlített volt a játék képe, de míg a munkácsi Piscsur kihagyta ajtó-ablak helyzetét, addig a vendégek kipasszolva a hazai védelmet, második találatukat is megszerezték (0:2). A második félidőben Nelson Isztomin óriási hibáját követően büntetőt kapott a Dinamo, amivel végleg lezárták a mérkőzést, és 3:0-s győzelmet arattak a kijeviek. Az U14-es korosztály egyenrangú partnere volt a Dinamónak, de ők is gyorsan hátrányba kerültek. A 3. percben már vezetett a kijevi együttes, de a 8. percben egyenlítettek a munkácsiak. Az 56. percben egy kapushibát követően ismét megszerezte a vezetést a vendégegyüttes, amire már nem érkezett hazai válasz, mivel hatalmas ziccert hibázott az MFA támadója. Az MFA U17-es csapata Kijevbe utazott a Dinamóhoz, ahol 3:1-es vereséget szenvedtek, az U15-ös együttes pedig 5:0-s kiütésbe szaladt bele. A következő fordulóban a Sahtar Donyeck U15-ös és U17-es együttesei látogatnak Dercenbe, az U14-es és U16-os korosztály pedig idegenben mérkőzhet meg a donyeckiekkel. Az MFA felnőttcsapata hazai pályán fogadta a Niva Terebovlját, és ezután a mérkőzés után már bizton kijelenthetjük: a kárpátaljai csapatoknak nem megy a Niva ellen. A munkácsiak 2:3-as vereséget szenvedtek, így a ternopili és a vinnicjai Niva után a terebovljaiaknak is jó emlékük lesz vidékünkről.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 18. forduló:

Niva Vinnicja–Ungvári FC 4:1

Ukrán labdarúgó Elit Liga, 4. forduló:

Munkács Futball Akadémia U14–Dinamo Kijev U14 1:2

Munkács Futball Akadémia U16–Dinamo Kijev U16 0:3

Dinamo Kijev U15–Munkács Futball Akadémia U15 5:0

Dinamo Kijev U17–Munkács Futball Akadémia U17 3:1

Ukrán labdarúgó Amatőr Liga:

Munkács Futball Akadémia–Niva Terebovlja 2:3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma