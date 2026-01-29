Futsal Eb – Az örmények mellett az ukránok is továbbjutottak

Az ukrán válogatott 5-3-ra legyőzte a cseheket a lett-litván-szlovén rendezésű futsal Európa-bajnokság harmadik fordulójában szerdán, és az örmények mellett szintén továbbjutott a legjobb nyolc közé.

Az A csoport után a B jelű négyesben is lejátszották az utolsó fordulót szerdán. Az első kontinenstornáján szereplő Örményország már két mérkőzés után továbbjutott, így a társházigazda litvánok ellen felszabadultan léphetett pályára.

A kaukázusi ország válogatottja kétszer is vezetett két góllal, de később büntetőt hibázott, a hazaiak pedig a 3-3-as döntetlennel búcsúztak a tornától. A legjobb nyolc között az örmények az A csoport második helyén végzett Horvátországgal játszanak szombaton.

Az ukrán együttesnek a döntetlen is elegendő lett volna a negyeddöntőbe jutáshoz, végül azonban 5-3-ra nyert a csehek ellen, és így hat pontot szerezve a második helyen jutott tovább a negyeddöntőbe, amelyben az A csoport első helyezettjével, a francia válogatottal találkozik, ugyancsak szombaton.

A magyar válogatott a D csoportban szerepel, s a harmadik fordulóban a kétszeres Európa-bajnok Olaszország ellen lép pályára a ljubljanai Tivoli Arénában. A negyeddöntőbe jutáshoz győznie kell Sergio Mullor szövetségi kapitány együttesének. A csütörtökön 20.30-kor kezdődő mérkőzést a Duna World és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

Férfi futsal Eb, csoportkör, 3. forduló:

B csoport:

Örményország-Litvánia 3-3 (2-0)

Ukrajna-Csehország 5-3 (2-0)

A végeredmény: 1. (és továbbjutott) Örményország 7 pont, 2. (és továbbjutott) Ukrajna 6, 3. Litvánia 2, 3. Csehország 1

korábban:

A csoport:

Horvátország-Lettország 4-1 (1-1)

Franciaország-Georgia 3-1 (2-0)

A végeredmény: 1. (és továbbjutott) Franciaország 7 pont, 2. (és továbbjutott) Horvátország 5, 2. Lettország 3, 4. Georgia 1

A tizenhat csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá – ha szükséges – a gólkülönbség, majd a több szerzett gól.

Forrás: MTI