Futsal: lendületben a Rákóczi-egyetem csapata

Második meccsén is gólzáporos győzelmet aratott a Rákóczi-egyetem csapata, ahogy a címvédő Határőrök is a II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság pénteki játéknapján. Az eseménynek immár ötödik alkalommal ad otthont a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem (II. RF KME) Zupkó József Egészségügyi- és Sportcentruma.

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság első játéknapján győzelemmel kezdett a Beregvidék SC együttese, amely két gólos vezetést követően végül 2–1-re nyert a városi rivális Beregszász csapata ellen. A második fordulóban mindkét beregszászi együttes vereséget szenvedett: a Beregvidék két góllal maradt alul az első fordulóban a Rendőrök csapatától egy ötöst kapó Kígyós ellen. A tavalyelőtti győztes Tiszakeresztúri FC az első meccsén még simán kikapott a beregszászi Magnum gárdájától, a második fordulóban pedig 6–1-re kiütötték Beregszász csapatát. A Magnum a második mérkőzésén is gólzáporos győzelmet aratott, ezúttal Dobrony együttese volt az áldozat.

A Beregvidék SC ifi az első játéknapon könnyed vereséget szenvedett a II. RFKME csapatától, majd a második fordulóban a Határőrök együttesétől is. A címvédő Határőrökhöz és a Magnumhoz hasonlóan a Rákóczi-egyetem labdarúgói is kiütéses győzelmet ünnepelhettek, az egyetemisták a Rendőrök gárdáját fektették két vállra.

Két fordulót követően magabiztos teljesítménnyel verseng a dobogós helyekért a II. RFKME, a Magnum és a Határőrök csapata, míg Beregszász, Dobrony és az eddig még gólképtelen Beregvidék SC ifi továbbra is pont nélkül áll a tabella végén.

A 2. forduló eredményei:

Beregvidék SC ifi – Határőrök 0–8

Kígyós – Beregvidék SC 3–1

Rendőrök – II. RFKME 2–7

Tiszakeresztúr – Beregszász 6–1

Magnum – Dobrony 9–4

A bajnokság állása:

1. Határőrök 6 pont (15–1), 2. II. RFKME 6 pont (14–2), 3. Magnum 6 pont (16–5), 4. Tiszakeresztúr 3 pont (7–8), 5. Rendőrök 3 pont (7–8), 6. Beregvidék SC 3 pont (3–4), 7. Kígyós 3 pont (4–6), 8. Beregszász 0 pont (2–8), 9. Dobrony 0 pont (5–16), 10. Beregvidék SC ifi 0 pont (0–15).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma