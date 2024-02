Győzelemmel kezdett a Beregszászi Spárta és a Szőlős U18

Február 25-én, vasárnap kezdetét vette a beregszászi járási labdarúgó Téli Kupa, öt együttes részvételével. A találkozókat zárt kapuk mögött, tehát nézők nélkül rendezik meg. A mérkőzések bevételeit Ukrajna Fegyveres Erőinek a támogatására fordítják a szervezők. Az előzetes nevezés óta annyi változás történt, hogy a visszalépő Királyházai FC helyét a megyei pontvadászatban szereplő nagyszőlősi Szőlős FC ificsapata vette át.

A kupa mérkőzéseit március 27-ig tervezi lebonyolítani a Beregszászi Járási Labdarúgó Szövetség, a találkozók helyszíne a tiszakeresztúri futballpálya és a nagyszőlősi Plasztmaszovik Stadion műfüves pályája. A Téli Kupa körmérkőzéses rendszerben zajlik, tehát a résztvevők mindegyike megmérkőzik a többi résztvevővel.

Az első játéknapon Tiszakeresztúr együttese szabadnapos volt. A bereg-vidéki rangadón a Beregszászi Spárta és a Derceni Béla vezette Kígyósi FC mérkőzött meg egymással. A mérkőzésen a beregszászi labdarúgók uralták a futballpályát, akiknek összeállításában sok tapasztalt futballista szerepel, míg a kígyósiak erősen tartalékos összetételben léptek pályára. A 21. percben Daniel Mazurna góljával szerzett vezetést a Spárta, az eredmény az első játékrészben már nem változott. A találkozó második felében továbbra is a beregszásziak domináltak, és Roman Ohar pontosságának köszönhetően az 55. percben megduplázták az előnyüket. A 61. percben Volodimir Jaroscsuk találata állította be a 3–0-s végeredményt.

A másik találkozón nehéz volt előre megjósolni a meccs kimenetelét, mivel mindkét csapat debütáns a beregszászi járási amatőrök között. Tavaly Beregkisfalud (Szilce) az ilosvai járási bajnokságban, a Szőlős FC ifjúsági csapata pedig a megyei bajnokságban játszott. A mérkőzés 13. percében Olekszandr Hovdi volt eredményes, amivel a beregkisfaludiak kerültek előnybe. A 19. percben Mihajlo Kiniv eredményes játékának köszönhetően két gólosra növelte előnyét az egykori ilosvai járási csapat. Később kiderült, hogy ez volt minden, ami a beregkisfaludi futballisták erejéből telt. Az összecsapás további részében erőnlétileg elfogytak a beregkövesdi kistérségiek, és a Szőlős FC fiatal labdarúgói uralták a pályát. Még a szünet előtt Szerhij Kutnyak és Arszen Gal találatainak köszönhetően kiegyenlítettek az ugocsaiak. A találkozó második felében is a nagyszőlősiek domináltak, akik további négy gólt szereztek: Jaroszlav Popovics megszerezte a vezetést, majd Szerhij Kutnyak tudott duplázni, amivel csapata előnyét is megkétszerezte, majd Olekszij Domolenko is két gólt lőtt, így igazi kiütéses sikert arattak a Szőlős FC fiataljai.

Beregszászi járási jótékonysági labdarúgó Téli Kupa, 1. forduló:

Beregszászi Spárta – Kígyósi FC 3–0

Beregkisfaludi FC (Szilce) – Szőlős FC U18 (Nagyszőlős) 2–6

Tiszakeresztúri FC – szabadnapos

A bajnokság állása:

Szőlős FC U18 3 pont (6–2) Beregszászi Spárta 3 pont (3–0) Tiszakeresztúri FC 0 pont (0–-0) Kígyósi FC 0 pont (0–3) Beregkisfaludi FC (Szilce) 0 pont (2–-6)

Kopasz Gyula

