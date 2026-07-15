Győzelemmel mutatkozott be a Slaviánál az ukrán U19-es válogatott kapusa

Sikeres bemutatkozáson van túl a prágai Slavia színeiben az ukrán U19-es labdarúgó-válogatott kapusa, Nazar Domcsak. A 19 éves hálóőr kezdőként kapott lehetőséget a Rózsahegy (Ružomberok) elleni felkészülési mérkőzésen, végig a pályán maradt, és kapott gól nélkül zárta a találkozót.

Domcsak a második félidő elején fontos védést mutatott be Filip Souček lövésénél, két perccel később pedig a Slavia megszerezte a vezetést. A prágai együttes ezt követően még két gólt szerzett, és magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott.

A siker különösen fontos volt a cseh bajnok számára, hiszen ez volt a csapat első győzelme a nyári felkészülés során, miután az előző négy mérkőzésén nem tudott nyerni. Jindřich Trpišovský együttese július 18-án a francia Olympique Lyon ellen játssza utolsó felkészülési mérkőzését.

Nazar Domcsak idén nyáron igazolt a Slavia Prágához a Kárpáti Lvivtől. A cseh klub 5 millió eurót fizetett érte, amellyel minden idők legdrágább eladásává vált a lembergi egyesület történetében.

A kapus azért mutatkozott be később új csapatában, mert az ukrán U19-es válogatottal az U19-es Európa-bajnokságon szerepelt, ahol Ukrajna egészen az elődöntőig jutott.

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