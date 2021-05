Hengerelt a Técsői FC, idegenben győzött Nagyszőlős

A megyei labdarúgó-bajnokság második fordulójában kezdte meg szereplését a Nagyszőlősi FC, mely idegenben gyűjtötte be a három pontot. A beregszászi járási együttes 3:1-es győzelmet aratott a Rahói Kárpáti otthonában. Megszerezte első diadalát a címvédő Ilosvai Buzsora is, akik az Irhóci FC-t gyűrték le 3:1 arányban. A másodosztály keleti csoportjában, idegenben ütötte ki az Úrmezei FC gárdáját a címvédő Técsői FC alakulata, ezzel átvették a vezetést a tabellán. A Viski FC szabadnapos volt a 2. fordulóban.

A megyei bajnokság újonca, az Ung-vidéki Medea (Felsődomonyai kistérség) a többszörös bajnok és kupagyőztes Polenai FC csapatát látta vendégül, és verte el alaposan, 4:0-ra. A Medea ezzel az élre ugrott, a Polena pedig egyelőre a sereghajtó pozícióját tölti be. Az újonc góllövői között olyan ismerős neveket találhatunk, mint a korábban az Ungvári Zakarpattyát, később Hoverlát, nemrég pedig a Minaji FC-t is erősítő Vladiszlav Mikuljak, vagy a Szerednyei FC és a Polenai FC korábbi játékosát, Ruszlan Szoszkidát. A címvédő Ilosvai Buzsora a Huszton elszenvedett vereség után hazai pályán 3:1-re legyőzte az Irhóci FC együttesét, úgy, hogy a vezetést a vendégek szerezték meg a 13. percben, a 89. percben pedig egy öngóllal is besegített Volodimir Tóth. A nagyszőlősi elmaradt meccs után második találkozóját is elhalasztotta az Ungvári Sportiskola, akik ezúttal a Huszti FC-t látták volna vendégül. A Nagyszőlősi FC Rahón lépett pályára a Kárpáti vendégeként, ahol a 23. percben meg is szerezték a vezetést a rutinos Mihajlo Repljuk góljával. Erre a találatra még volt válasza a hazaiaknak, de Mikola Ilkovics és Jaromir Loboda góljai végleg eldöntötték a három pont sorsát.

A Técsői FC idegenben zúzta szét az Úrmezei FC védelmét, és hat góllal tömték ki a hazaiak kapuját. Főlényes diadalát követően a címvédő átvette a vezetést a tabellán, ahol a Taracvízi Avangard otthonában 2:2-es döntetlent játszó Kőrösmezei Hóvár követi őket szorosan. Az első fordulós sikerét követően ezúttal nagy pofonba szaladt bele az Aknaszlatinai Máramaros, akik a Téli Kupa döntős Kökényesi FC vendégeként kaptak ki 4:0-ra. Gólgazdag mérkőzést játszott egymással a Nagybocskói Jalinka és a Dombói Kárpáti, melyen a vendégek 4:3-as sikert arattak. A nyugati csoportban a Miroszlav Bundas által irányított, címvédő Iványi Kalász 7:1-re kiütötte a Nagycsongovai FC-t, az Unggesztenyési Csillag-SPAR pedig 5:2-es győzelmet ünnepelhetett a Nevickei vár elleni Ung-vidéki derbi után.

Megyei labdarúgó-bajnokság, 2. forduló (zárójelben az ifik):

Rahói Kárpáti – Nagyszőlősi FC 1:3 (0:0)

Ilosvai Buzsora – Irhóci FC (Vilhivci) 3:1 (6:1)

Felsődomonyai Medea (Onokivci) – Polenai FC 4:0 (2:2)

Megyei másodosztály, keleti csoport:

Úrmezei FC – Técsői FC 1:6 (0:1)

Nagybocskói Jalinka – Dombói Kárpáti 3:4 (3:1)

Kökényesi FC (Ternovo) – Aknaszlatinai Máramaros 4:0 (1:6)

Taracvízi Avangard (Tereszva) – Kőrösmezei Hóvár (Hoverla Jaszinya) 2:2 (1:3)

Nyugati csoport:

Nagybereznai FC – Dolhai Borzsa 0:1 (0:0)

Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci) – Nevickei vár (Felsődomonyai kistérség) 5:2 (5:1)

Kincsesi Sólyom – Alsókaraszlói FC (Zariccsa) 1:2 (10:0)

Iványi Kalász – Nagycsongovai FC (Borzsavszke) 7:1 (1:1)

Alsókerepeci FC – Perecsenyi Vegyész 3:2 (0:2)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma