Holland Nagydíj: Norris a harmadik szabadedzést is megnyerte

Akárcsak a két pénteki gyakorláson, a szombati harmadik szabadedzésen is a McLarennel versenyző brit Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma-1-es Holland Nagydíjon

A világbajnoki pontversenyben második pilóta egyedüliként a mezőnyből tudott bekerülni 1:09 perc alá, 0.242 másodperccel volt jobb csapattársánál, a vb-éllovas ausztrál Oscar Piastrinál.

A hazai közönség előtt szereplő, négyszeres világbajnok Max Verstappen ötödikként zárta a tréninget.

A Holland Nagydíj szombaton az időmérővel folytatódik.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/F1

Kapcsolódó:

Holland Nagydíj: Norris volt a leggyorsabb a második szabadedzésen

