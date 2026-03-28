Japán Nagydíj: Antonelli rajtol az élről Szuzukában
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Japán Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A harmadik szabadedzésen is leggyorsabb, 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a második pole pozíciója. Antonelli mellől csapattársa, a brit George Russell startolhat majd, míg a harmadik rajtkockát Oscar Piastri, a konstruktőrök között világbajnoki címvédő McLaren ausztrál versenyzője szerezte meg.
Az egyéni vb-címvédő brit Lando Norris ötödik lett a másik McLarennel, a negyedik startpozícióba a monacói Charles Leclerc kormányozta be a Ferrarit. Az olasz istálló másik versenyzője, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a hatodik helyről indulhat.
A négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) már az időmérő második szakaszából sem tudott továbbjutni, és a 11. rajthelyről kezdi majd a viadalt.
Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap – magyar idő szerint – 8 órakor rajtol.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
George Russell (brit, Mercedes)
2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
4. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
5. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
6. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Esteban Ocon (francia, Haas)
7. sor:
Nico Hülkenberg (német, Audi)
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
8. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
9. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Oliver Bearman (brit, Haas)
10. sor:
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
11. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Forrás: MTI