Japán Nagydíj: Antonelli rajtol az élről Szuzukában

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Japán Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A harmadik szabadedzésen is leggyorsabb, 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a második pole pozíciója. Antonelli mellől csapattársa, a brit George Russell startolhat majd, míg a harmadik rajtkockát Oscar Piastri, a konstruktőrök között világbajnoki címvédő McLaren ausztrál versenyzője szerezte meg.

Az egyéni vb-címvédő brit Lando Norris ötödik lett a másik McLarennel, a negyedik startpozícióba a monacói Charles Leclerc kormányozta be a Ferrarit. Az olasz istálló másik versenyzője, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a hatodik helyről indulhat.

A négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) már az időmérő második szakaszából sem tudott továbbjutni, és a 11. rajthelyről kezdi majd a viadalt.

Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap – magyar idő szerint – 8 órakor rajtol.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

George Russell (brit, Mercedes)

2. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

4. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

5. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

6. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Esteban Ocon (francia, Haas)

7. sor:

Nico Hülkenberg (német, Audi)

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

8. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

9. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Oliver Bearman (brit, Haas)

10. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

11. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Forrás: MTI