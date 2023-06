Járási foci: beregszászi vereség a kilencgólos derbin

A beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában két rangadót rendeztek: az egyiket Királyházán, ahol a hazaiak egy góllal bizonyultak jobbnak a Beregszászi Jobbpart-Spárta együttesénél, a másikat pedig Ilonokújfaluban, ahol szintén a vendéglátók győzedelmeskedtek, két góllal legyőzve a tartalékosan felálló Tiszakeresztúri FC gárdáját.

Két Bereg-vidéki (Kígyósi FC, Beregszászi Jobbpart-Spárta FC) és három ugocsai (Tiszakeresztúri FC, Királyházai FC, Ilonokújfalui Csillag FC) együttes részvételével zajlik a beregszászi járási pontvadászat, mivel a második fordulót követően a két kiütéses vereséget szenvedő, és összesen huszonhárom gólt kapó Beregszászi FC visszalépett a további küzdelmektől. A bajnokság tabellája három játéknap után rendkívül szoros volt, mivel az addig két mérkőzést játszó Tiszakeresztúri FC 4 pontjával vezette a tabellát, a 4 pontos, de három mérkőzést játszó Beregszászi Jobbpart-Spárta előtt, míg a bajnokság másik három együttesének egyaránt 3-3 pontja volt a negyedik forduló előtt.

A negyedik játéknap ugocsai derbijén a címvédő Ilonokújfalui Csillag megszerezte második győzelmét, miután kétgólos sikert arattak az addigi listavezető Tiszakeresztúri FC ellen. A vendégek csere nélkül, erősen tartalékos kerettel, mindössze tizenegy játékossal érkeztek meg a bajnokság egyik esélyeséhez. Ennek ellenére a több fiatallal felálló tiszakeresztúriak szépen tartották magukat, és 1-1-es állás után egy jogosan megítélt büntetővel szereztek csak vezetést a hazaiak, akik a mérkőzés hajrájában bebiztosították a három pont sorsát. A másik rangadón a Királyházai FC a Beregszászi Jobbpart-Spárta együttesét fogadta. A kiegyenlített játékot hozó mérkőzésre kilátogatók kilenc találatot láthattak, és a hazai drukkerek nagy örömére a királyháziak szereztek egy góllal többet. A Kígyósi FC szabadnapos volt a fordulóban.

A tabellát, győzelmének köszönhetően, az Ilonokújfalui Csillag vezeti, de a második helyen álló királyháziaknak is hat pontja van, a Tiszakeresztúri FC és a Jobbpart-Spárta pedig négy-négy ponttal követi az éllovasokat. Az egyelőre sereghajtó Kígyósi FC egy győzelemmel akár be is érheti a listavezetőt, tehát kiélezett és rendkívül szoros mérkőzésekre lehet számítani a hátralévő fordulókban is.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 4. forduló:

Ilonokújfalui Csillag FC (Onok)–Tiszakeresztúri FC 3–1

Királyházai FC–Beregszászi Jobbpart-Spárta FC 5–4

Kígyósi FC – szabadnapos

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Ilonokújfalui Csillag FC 3 2 0 1 9-6 6 2. Királyházai FC 3 2 0 1 11-9 6 3. Tiszakeresztúri FC 3 1 1 1 6-5 4 4. Beregszászi Jobbpart-Spárta FC 4 1 1 2 7-8 4 5. Kígyósi FC 3 1 0 2 2-7 3

Kopasz Gyula

