Kárpátaljai játékos góljával nyert az MTK, a Paks kiütötte az Újpestet

A magyar labdarúgó NB I 4. fordulójában az MTK Budapest 1-0-ra legyőzte hazai pályán a Kecskemétet, ezzel a kék-fehérek megszerezték első győzelmüket a bajnokságban. A fővárosiak gólját az alsókerepeci Hej Viktor lőtte. A Paksi FC nagyon simán, három góllal verte az Újpestet, a Debreceni VSC pedig a Rapid elleni óriási hazai pofon után szintén három góllal győzött a Kisvárda ellen.

Az újonc – emellett a Ferencváros után Magyarország legeredményesebb együttese (23-szoros bajnok, 12-szeres kupagyőztes) – MTK a tavalyi ezüstérmes Kecskemétet fogadta. A nem túl eseménydús találkozó 84. percében Szalai Gábor, a kecskeméti védő passzolta oda a labdát Hej Viktornak, aki a védelemből kilépve húzott egy váratlant: parádés lövése az MTK-nak meghozta idénybeli első győzelmét. A kárpátaljai védőnek ez volt első gólja új csapata színeiben (korábban a Kisvárda csapatát erősítette).

A játékrész közepén még 0–0 volt az állás a Paks–Újpest találkozón, aztán Silye Erik lövése Matija Ljujics lábán megpattanva a bal alsó sarokban kötött ki. Ezután Silye kiosztott egy gólpasszt Szabó Bálintnak, és máris 2–0-ra vezetett a Paks. Csoboth Kevin szépíthetett volna Tamás Krisztián passza után, ám kivárt, és Papp Kristóf becsúszva nagyot mentett. Majd a játékrész hajrájában Tim Hall fegyelmezetlensége miatt az Újpest emberhátrányba került, amely nagyjából egy percig tartott, mert hazai oldalon Szabó János is megkapta a második sárga lapját, azaz őt is kiállította a játékvezető. A 79. percben egy bal oldali támadás végén a nem sokkal korábban pályára lépő Bőle Lukács Banai Dávid kapujának a bal sarkába bólintotta a labdát, ezzel végleg eldöntve a három pont sorsát. A Paks megérdemelten nyert, első győzelmét szerezte meg az idényben, az Újpest pedig gyenge teljesítménnyel szenvedett vereséget.

A Puskás Akadémia kétszeri vezetés után 2–2-t játszott a vendég Fehérvár ellen. A vendégek a 95. percben egyenlítettek Katona Mátyás góljával, ezzel megszerezték első pontjukat az idei szezonban. A ZTE az újonc Diósgyőrt fogadta, és a mérkőzés elején a hazai csapat támadott többet, de a vendégek rúgtak gólt: Gera Dániel a 26. percben remekül bújt ki a védők közül, a jobb oldalról laposan középre lőtte a labdát, a hosszú oldalon pedig a bal oldali védő, Godfrey Stephen érkezett, és a kapuba lőtt. A térfélcserét követően is ment előre a DVTK a második gólért, és Lukács Dániel révén meg is szerezte. A ZTE megpróbált felállni a padlóról, és Szendrei Norbert lövésével szépített is, felcsillant a remény. Aztán a vendégek támadója, a csereként beálló Pernambuco közelről a kapuba fejelt, kialakítva a végeredményt: idénybeli második idegenbeli meccsét is megnyerte az NB I újonca.

A Loki a csúfos európai kupabúcsú után a Kisvárda ellen lépett pályára a Nagyerdei Stadionban. Alexandrosz Kiziridisz a hetedik percben olyat tett, amit négy nappal korábban kilencven percen keresztül nem csinált egyetlen Loki-játékos sem: kapura lőtt. A görög futballista Dzsudzsák Balázstól kapott jó labdát, végigrobogott a várdai térfélen, majd hatalmas gólt lőtt. A vendégek dinamikusabban kezdték a második félidőt, alig több mint öt perc alatt meg is lett az egyenlítés: Jaroslav Navrátil volt az előkészítő, Vida Kristopher pedig megszerezte pályafutása első NB I-es gólját. Ezután a kisvárdai Szőr Levente teljesen fölöslegesen szabálytalankodott a tizenhatoson belül Sztefan Loncsarral szemben. A büntetőből Dzsudzsák gólt lőtt, majd nem sokkal később remekül ugratta ki Loncsart, aki nem hibázott. Bódi Ádám parádés szabadrúgásgóljával pedig beállította a végeredményt. Az izsnyétei Kusnyír Erik ezúttal nem szerepelt a debreceniek meccskeretében.

NB I, 4. forduló:

Puskás Akadémia – Fehérvár FC 2-2

Zalaegerszegi TE – Diósgyőri VTK 1-3

MTK Budapest – Kecskeméti TE 1-0

Paksi FC – Újpest FC 3-0

Debreceni VSC – Kisvárda FC 4-1

Ferencvárosi TC – Mezőkövesd FC – elhalasztva

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: mtkbudapest.hu