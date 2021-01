Kiesett a Bayern München, továbbjutott a Juve és a Barca

A Bayern München óriási meglepetésre tizenegyesekkel búcsúzott a labdarúgó Német Kupa küzdelmeitől a másodosztályú Holstein Kiel otthonában. A hazaiak a rendes játékidő 95. percében egyenlítettek, majd kihúzták kapott gól nélkül a hosszabbítást, és nem hibáztak a büntetőpárbaj során. Az FC Barcelona bejutott a spanyol Szuperkupa döntőjébe, miután az elődöntőben tizenegyesekkel legyőzte a Real Sociedadot. A fináléban a katalánok a Real Madriddal vagy az Athletic Bilbaóval találkoznak. A Juventus 3:2-re legyőzte a Genoát a labdarúgó Olasz Kupa nyolcaddöntőjében, és bejutott a következő körbe, ahogy az Inter is, akik 2:1-re győzték le a Fiorentinát a hosszabbítás után.

A címvédő bajorok már a 14. percben vezetést szereztek Serge Gnabry révén, aki a kapusról kipattanó labdát közelről gurította be a hálóba (0:1). A Kiel többször is veszélyeztetett, sőt a 37. percben Fin Bartels helyzetbe került egy kiugratás után, és nem hibázott (1:1). A második félidőben megszerezte a vezetést a német rekord kupagyőztes: Leroy Sané nagyjából húsz méterről talált be szabadrúgásból (1:2). A folytatásban ugyan a müncheniek alakítottak ki több helyzetet, de gólt már nem tudtak rúgni. A 95. percben jött a hidegzuhany: a Kiel sikerrel járt az utolsó próbálkozásával, Hauke Wahl ugyanis gólt szerzett (2:2), hosszabbításra mentve az összecsapást. A ráadásban már nem született több gól, így jöhettek a büntetők. A Kiel játékosai a hatodik körben sem hibáztak, a bajorok viszont rontottak, így bombameglepetés született, kiesett a Bayern másodosztályú ellenfelével szemben.

A koronavírus-járvány miatt minitornán dől el idén a spanyol Szuperkupa sorsa. A Real Sociedad és a Barcelona összecsapásán Frenkie de Jong góljával a katalánok szerezték meg a vezetést, miután a holland szép mozdulattal fejelt a léc alá Antoine Griezmann beadását követően. De Jong nem sokkal a szünet után teljesen fölöslegesen összehozott egy büntetőt a Sociedadnak, majd Mikel Oyarzabalértékesítette a tizenegyest (1:1). Több gól már nem született a rendes játékidőben, sőt a hosszabbításban sem. Következhettek a tizenegyesek, amiben a Barcelona volt a jobb, és 3:2-re megnyerték a büntetőpárbajt, amivel döntőbe jutottak.

A Juventus Dejan Kulusevski és Álvaro Morata révén már huszonhárom perc után kétgólos előnybe került a Genoa ellen, a vendégek azonban nem sokkal később szépíteni tudtak. A második félidőben is a Juve irányított, a 74. percben azonban jött a Genoa egyenlítő gólja (2:2). A Juventus a hajrában nem tudta döntésre vinni a dolgot, így jöhetett a kétszer tizenöt perces ráadás, ahol a tunéziai Hamza Rafia szerezte meg a hazaiak harmadik gólját, amivel a negyeddöntőbe jutottak a Zebrák.

A Fiorentina és az Inter mérkőzése 1:1-es rendes játékidei döntetlennel zárult, majd a ráadás 119. percében érkezett Romelu Lukaku, aki villanásával továbbjuttatta az Intert az Olasz Kupa legjobb nyolc csapata közé (1:2).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma