Kikapott Ukrajnától a magyar női futsalválogatott

A magyar női futsalválogatott 3-0-ra kikapott Ukrajnától a csütörtökön Budaörsön rendezett barátságos mérkőzésen.

Frank Tamás szövetségi kapitány csapata szerdán 1-1-es döntetlent játszott az előző két Európa-bajnokságon sorrendben bronz- és ezüstérmes vendégekkel, a csütörtöki első félidőben viszont – a magyar szövetség honlapja szerint – nem tudta felvenni a versenyt az ukránokkal, akik így magabiztos győzelemmel zárták a találkozót.

Az októberi, szlovákiai Eb-selejtezőtorna előtt még egy felkészülési mérkőzést játszanak a magyarok: október 3-án Marokkót fogadják Budaörsön.

Forrás: MTI

Nyitókép: valogatott.mlsz.hu

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